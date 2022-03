Rafael Seibel, vice-campeão de 2019, retorna à GT Sprint Race

Carregar reprodutor de áudio

A GT Sprint Race, uma das principais categorias do automobilismo nacional, terá a volta de Rafael Seibel em 2022. Apaixonado por automobilismo desde a infância, Seibel, de 38 anos, participou de duas temporadas da GT Sprint Race, em 2018 e 2019. “Estou muito feliz de estar de volta”, diz.

O vice-campeão de 2019 na categoria GP garante que as expectativas para a temporada 2022 são grandes. “É a melhor e a mais alta possível! Pelas conquistas e amizades da passagem anterior e pelo excelente trabalho do Thiago Marques e toda a equipe da GTSR", destacou

"São muitas inovações e mudanças e estou ansioso para reencontrar tudo isso”, completou o piloto, que, desta vez, levará o numeral 79. Anteriormente, Seibel competiu na categoria ainda com os modelos anteriores, nos campeonatos nacionais de 2018 e 2019.

Na época, fazia dupla com Luciano Zangirolami. Eles levaram o vice-campeonato em 2019. “Naquele mesmo ano, fui também vice-campeão da Sprint Race International Cup (Homestead e Sebring/EUA), tendo o Max Papis como parceiro na primeira corrida", relembra.

"Mas, por compromissos profissionais, ele não pôde seguir na disputa e finalizei o campeonato sozinho, conquistando a minha primeira vitória na categoria no lendário autódromo de Sebring”, enfatiza.

Em 2022, Seibel fará voo solo. “Correr sozinho me dará bastante tempo de pista com o novo carro. E será também um enorme prazer dividir o grid com o Luciano e outros grandes amigos e excelentes pilotos”, ressalta.

