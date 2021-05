Em disputa emocionante ao longo das 14 voltas, com várias alternâncias, Alex Seid levou a melhor no duelo com Nathan Brito (PRO/GTSR#19) na segunda corrida da Special Edition da GT Sprint Race, realizada na manhã de temperatura amena deste domingo, em Goiânia (GO).

O piloto paulista completou a prova com o tempo de 22min58s314 , seguido por Nathan, enquanto a terceira colocação no geral foi de Pedro Aizza. A segunda corrida confirmou, mais uma vez, o grande equilíbrio na GT Sprint Race, bem como a habilidade de seus pilotos. Alex Seid, campeão da PROAM no ano passado e que faz a primeira temporada pela PRO, pulou do terceiro lugar para a ponta ainda na primeira volta.

O editor recomenda: GT Sprint Race Special Edition: Pedro Costa vence prova 1 em Goiânia

A partir daí, ele e Brito, filho de Valdeno Brito, um dos destaques do esporte no país, passaram a fazer praticamente um duelo a parte pelo primeiro lugar. Os dois trocaram posições várias vezes, mas a manhã era de Alex, que garantiu a primeira vitória no geral e na categoria.

O vencedor destacou a briga acirrada pela ponta e o bom resultado já na segunda etapa da temporada e abertura da Special Edition. “Subimos um degrau com a primeira vitória na PRO e no geral. Foi difícil, não esperava assumir a ponta logo no começo. Fiquei brigando com o Nathan e vi o Junqueira chegando e tive de usar o GT Attack (potência extra). Ainda bem que deu certo. Ganhar a primeira no geral é muito legal”, disse Nathan.

O jovem Aizza, mais novo do grid da Special Edition, com só 16 anos, foi outro grande nome do dia. O piloto largou em 12º e acabou a prova com o terceiro posto no pódio geral e primeiro lugar na categoria PROAM. “Foi excelente, fizemos uma boa prova e aproveitamos todas as oportunidades. Acertamos na estratégia, no momento de usar o GT Attack. Ou seja, foi uma corrida perfeita”, afirmou o ganhador da segunda corrida na categoria.

Na categoria AM, Walter Lester continua se destacando em Goiânia. Ele foi o pole e venceu a primeira corrida, ambas no sábado, e neste domingo foi o melhor a segunda bateria. O piloto disse ter tido uma prova mais tranquila. “A largada foi mais calma hoje. Consegui administrar bem e garantir uma boa posição. Mesmo sendo pressionado, pude fechar a prova com mais um bom resultado”, declarou o mais experiente do grid de 2021, com 63 anos de idade.

Resultado da Corrida 2 – Special Edition (Goiânia/GO):

1) #01 Alex Seid, PRO, 22min58s314 em 14 voltas

2) #19 Nathan Brito, PRO, a 0s407

3) #35 Pedro Aizza, PROAM, a 1s074

4) #03 Pedro Ferro/ Thiago Camilo, PRO, a 2s565

5) #82 Gerson Campos, PRO, a 4s891

6) #161 Antonio Junqueira/ Pedro Costa, PROAM, a 5s399

7) #793 Adalberto Baptista, PROAM, a 5s543

8) #25 Eduardo Trindade/ Sérgio Ramalho, PRO, a 8s673

9) #373 Kleber Eletric /Raphael Teixeira, PROAM, a 22s409

10) #17 Walter Lester, AM, a 41s146

11) #04 Leandro Parizotto/ Cassio Cortes, AM, a 41s852

12) #31 Vinny Azevedo /Luiz Arruda, AM, a 44s482

13) #83 Eduardo Pavelski /Gabriel Casagrande, PRO, a 45s995

14) #73 Francesco Franciosi, PROAM, a 59s609

15) #37 Ricardo Siqueira, AM, a 1min03s873

16) #11 Weldes Campos / Lourenço Beirão, PRO, a 1 volta

Não completou 75% da prova

17) #69 Daniel Correa, PROAM, a 5 voltas

18) #72 Giovani Girotto, AM, a 12 voltas

19) #21 Beto Cavaleiro / Cesar Fonseca, AM, a 14 voltas

20) #13 Rafael Dias / Marcus Índio, PROAM, a 14 voltas

Melhor volta: Alex Seid #01, 142.631 km/h, em 1min36s795

GRID DE LARGADA DA CORRIDA 3

1) #19 Nathan Brito, PRO

2) #01 Alex Seid, PRO

3) #03 Thiago Camilo/ Pedro Ferro, PRO

4) #161 Pedro Costa / Antonio Junqueira, PROAM

5) #35 Pedro Aizza, PROAM

6) #793 Adalberto Baptista, PROAM

7) #82 Gerson Campos, PRO

8) #25 Sérgio Ramalho / Eduardo Trindade, PRO

9) #17 Walter Lester, AM

10) #69 Daniel Correa, PROAM

11) #31 Luiz Arruda / Vinny Azevedo, AM

12) #04 Cassio Cortes/ Leandro Parizotto, AM

13) #373 Raphael Teixeira/ Kleber Eletric, PROAM

14) #37 Ricardo Siqueira, AM

15) #11 Lourenço Beirão/ Weldes Campos, PRO

16) #13 Rafael Dias / Marcus Índio, PROAM

17) #83 Gabriel Casagrande / Eduardo Pavelski, PRO

18) #73 Francesco Franciosi, PROAM

19) #72 Giovani Girotto, AM

20) #21 Beto Cavaleiro / Cesar Fonseca, AM

F1 2021: VERSTAPPEN vence em MÔNACO e assume a liderança em dia de PESADELO para HAMILTON | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: O GP de Mônaco ainda é o ponto alto da F1?

Your browser does not support the audio element.

.