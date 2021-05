A GT Sprint Race realizou neste sábado, 22 de maio, a segunda atividade oficial de pista da Special Edition, que acontece no Autódromo de Goiânia. Foi realizada nesta manhã a sessão com duração de 45 minutos, onde os pilotos aceleraram em busca dos melhores acertos para as corridas da competição em solo goiano.

Sérgio Ramalho e Dudu Trindade (GTSR#25) cravaram o tempo mais rápido no segundo treino preparatório na classe PRO, seguidos de perto por Lourenço Beirão e Weldes Campos (#11). “O resultado foi excelente, a pista mudou um pouco, por isso fizemos algumas adaptações com relação ao primeiro treino. Para o classificatório será mais uma surpresa com relação a pista, mas espero que consigamos coroar o que estamos fazendo desde ontem”, conta Ramalho.

“Consegui virar um tempo mais rápido nesse treino, estou feliz eu consegui aproximar um tempo melhor, sinto que estou evoluindo e isso que importa”, complementou o companheiro Dudu Trindade.

A dupla do GTSR#161 marcou a primeira posição na segunda sessão de treinos na PROAM. “O carro está muito legal, depois da etapa do Velocitta, achei que o carro está na minha mão. Agora vamos para tentar uma boa posição no classificatório”, diz Antonio Junqueira.

Quem está de volta à categoria é Luiz Arruda, campeão de 2020 na categoria AM, e na Special Edition está ao lado de Vinny Azevedo a bordo do GTSR#31. Arruda fez o melhor tempo no treino.

“Bom demais estar de volta e ainda começar o final de semana com esse resultado excelente. Tenho boas recordações da pista, venci a etapa da Special Edition no ano passado, é um circuito ótimo, uma pista larga que dá para acelerar, além de muito segura. O Thiago Marques (organizador da categoria) está fazendo um grande trabalho e a sua equipe está de parabéns”, destaca o piloto paulista.

Na tarde deste sábado, acontece o único treino classificatório, válido para o grid das corridas 1 e 2. A primeira delas tem largada prevista para o final da tarde do mesmo dia, às 16h20. No domingo, 23, ocorrerão as duas corridas finais da etapa, às 9h10 e às 12h30.

CLASSIFICAÇÃO E PRÊMIOS - A classificação segue regulamento ao estilo australiano: a cada etapa serão três corridas e podem se inscrever para cada carro até três pilotos. Nas especiais, pilotos vão competir em até três inscritos por carro, cada qual em sua classe. Comemorando a 10ª temporada da Sprint Race, além do título do minitorneio, os pilotos concorrem a R$ 90 mil como prêmio em crédito para serem utilizados na próxima temporada da categoria.

O calendário da Sprint está dividido em duas séries e nove etapas: o campeonato principal propriamente dito, com seis etapas (duas corridas em cada), – Velocitta (SP), Interlagos (SP), Cascavel (PR), Palmeira (PR) e duas em Curitiba (PR) –, e as três etapas da “Special Edition” – Goiânia (GO), Tarumã (RS) e Potenza (MG) –, com três corridas cada. Da somatória dessas séries, sairá os campeões do Overall nas suas respectivas classes: PRO, PROAM e AM.

TRANSMISSÕES - Todas as corridas da GT Sprint Race têm transmissão ao vivo para todo o país pelo YouTube do Motorsport.com e pela TV, no BandSports. Durante a semana, após cada etapa, também terão exibição no programa Acelerados (SBT), no Programa Na Faixa com National Sports Channel (COM Brasil TV).

A geração de imagens é da MasterTV/Catve, com narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto. A GT Sprint Race é patrocinada pela Pirelli e Militec1, têm apoio da TecPads, Fremax, Tekbond e Gold Springs.

Confira o resultado do segundo treino do Special Edition (Etapa Goiânia):

1) #25 Sérgio Ramalho/ Eduardo Trindade, PRO, 1min36s941

2) #11 Lourenço Beirão / Weldes Campos, PRO, 1min37s130

3) #19 Nathan Brito, PRO, 1min37s355

4) #03 Thiago Camilo / Pedro Ferro, PRO, 1min37s527

5) #161 Antonio Junqueira / Pedro Costa, PROAM, 1min37s638

6) #373 Raphael Teixeira / Kleber Eletric, PROAM,1min37s773

7) #01 Alex Seid, PRO, 1min37s818

8) #73 Francesco Franciosi, PROAM, 1min38s016

9) #793 Adalberto Baptista, PROAM, 1min38s357

10) #69 Daniel Correa, PROAM, 1min38s719

11) #13 Rafael Dias / Marcus Índio, PROAM,1min38s768

12) #82 Gerson Campos, PRO, 1min38s829

13) #35 Pedro Aizza, PROAM, 1min39s088

14) #31 Vinny Azevedo / Luiz Arruda, AM, 1min39s285

15) #17 Walter Lester, AM, 1min39s296

16) #04 Cassio Cortes / Leandro Parizotto, AM, 1 min39s399

17)#83 Gabriel Casagrande / Eduardo Pavelski, PRO, 1min39s694

18) #37 Ricardo Kalanas, AM, 1min39s940

19) #72 Giovani Girotto, AM, 1min40s511

20) #21 Beto Cavaleiro / Cesar Fonseca, AM, sem tempo

Confira o cronograma 1ª Etapa da GT Special Edition 2021:

Sábado, 22 de maio

16h20 – CORRIDA 1 – Placa de 5 minutos

16h27 – Largada (20min + 1 volta)

16h52 – Pódio

–

Domingo, 23 de maio

08h00 às 08h15 – Warmup

09h10 – CORRIDA 2 – Placa de 5 minutos

09h17 – Largada (20 minutos + 1 volta)

09h40 – Pódio

12h30 – CORRIDA 3

12h48 – Largada (23 minutos + 1 volta)

13h20 – Pódio

-

Confira os locais e datas da GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (#MatchPoint)

