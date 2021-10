A Indy está a detalhes de acertar sua volta aos canais ESPN. De acordo com a coluna do jornalista Flávio Ricco no R7, que traz informações sobre programação dos canais, a emissora deve adquirir os direitos de transmissão da principal categoria americana de monopostos na próxima temporada.

Em 2021, a TV Cultura ficou encarregada de fazer a cobertura da divisão, que teve o título inédito de Álex Palou e a vitória histórica de Hélio Castroneves nas 500 milhas de Indianápolis pela quarta vez em sua carreira. O outro brasileiro que correu no campeonato foi Tony Kanaan.

"Estão bem avançadas as conversas para a transmissão da Fórmula Indy na ESPN Brasil", escreveu Ricco. "Questão de detalhes para bater o martelo. Será o retorno da modalidade ao canal."

Antes de ir para a TV Cultura, a Indy passou um longo tempo na Band, que atualmente detém os direitos da Fórmula 1. Ainda não há informações de que a emissora perderá a categoria americana e seu desfecho pode ser o mesmo da Fórmula E, que passa no canal na rede aberta e no SporTV na fechada.

