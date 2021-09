Após o encerramento da temporada 2021 da Indy, foi confirmada a mudança de Simon Pagenaud para a Meyer Shank Racing/Honda no próximo ano.

O campeão de 2016 e vencedor da Indy 500 de 2019 acumulou 15 vitórias na IndyCar até agora, quatro delas com a equipe outrora chamada Schmidt Peterson Motorsports, e 11 em suas últimas sete temporadas na Penske.

Pagenaud se juntará ao quatro vezes vencedor da Indy 500, Helio Castroneves - com quem esteve por três anos na Penske. Ele substitui Jack Harvey no carro #60.

Será a primeira vez que a MSR-Honda terá dois assentos em tempo integral, desde sua estreia na categoria em 2017, e chega no final de uma temporada em que Castroneves levou o time para vitória nas 500 milhas de Indianápolis.

“O próximo ano será um grande ano para a MSR e acho que temos uma dupla muito forte de pilotos entre Simon e Helio”, disse o fundador e coproprietário da equipe Mike Shank. “Construímos esse programa, crescendo com nossos parceiros e trabalhando para ter todos os ingredientes de que precisamos para sermos competitivos.

“Nossa vitória em Indianápolis foi um grande avanço, e estamos ansiosos para ter um programa competitivo e consistente, que terá a chance de lutar por vitórias e pódios, não importa aonde formos e acho que esta escalação nos ajudará a fazer isso.”

“Este é um momento muito emocionante da minha carreira”, disse Pagenaud. “A MSR provou que é uma organização de alta qualidade quando ganhou a Indy 500, e me juntar a Helio ajudará nossa equipe em 2022 e além.”

“Estou realmente ansioso por este novo desafio.”

Embora o anúncio não indique isso, espera-se que Pagenaud faça parte do time da MSR para as corridas de endurance no IMSA.

F1 AO VIVO: Hamilton VENCE 100º GP no CAOS da Rússia, Norris CHORA e corrida tem fim DRAMÁTICO; veja

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #133: O que poderia ser melhorado no documentário sobre Schumacher?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: