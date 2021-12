O quatro vezes vencedor da Indy 500 Al Unser Sr. morreu aos 82 anos, como confirmado pelo Indianapolis Motor Speedway. O presidente da IMS, Doug Boles, afirmou nesta sexta-feira (10) que o ex-piloto "morreu pacificamente em sua amada casa de Chama [Novo México, ed.] Após uma batalha de 17 anos contra o câncer".

Como parte da dinastia, "Big Al" foi uma presença constante na Indy 500 por três décadas, com o terceiro maior número de aparições na história. Ele também foi um dos quatro pilotos a ingressar no clube de elite dos quatro vencedores, que inclui A.J. Foyt, Rick Mears e o mais recente, Hélio Castroneves.

Unser ganhou a grande corrida em 1970, 1971, 1978 e 1987, sua quarta vitória o tornou o vencedor mais velho de todos os tempos, com 47 anos na época. Foi uma prova que ele só participou no último minuto como substituto do ferido Danny Ongais e a Penske colocando em ação um March-Cosworth que estava sendo exibido como show car.

O nativo de Albuquerque, Novo México, liderou o recorde histórico de 644 voltas no Speedway.

Al Unser Sr took his fourth Indy 500 win in 1987 as a sub for Penske Photo by: IndyCar Series

A carreira de Unser na IndyCar, que começou em 1964, também inclui 39 vitórias e três campeonatos. Ele conquistou o título da USAC em 1970 depois de obter dez triunfos em 18 etapas. Mais tarde, ele levou o campeonato da IndyCar duas vezes, em 1983 e 1985.

Unser seguiu os passos de seu irmão mais velho, Jerry, que correu na Indy 500 de 1958, mas morreu em um acidente de treino no ano seguinte.

Ele se aposentou antes da Indy 500 de 1994, quando aos 54 anos não conseguiu se qualificar com uma inscrição subfinanciada no Arizona Motorsports. Seu filho Al Unser Jr. venceria a corrida naquele ano.

Unser foi incluído no Hall da Fama do Indianapolis Motor Speedway em 1986 e no Hall da Fama do International Motorsports em 1998.

Al Unser with the Baby BorgWarner trophy at his last Indy 500 attendance in 2021 Photo by: Dan Boyd

A notícia do falecimento de Unser vem após um verdadeiro annus horribilis para a dinastia. Seu irmão mais velho, Bobby, três vezes vencedor em Indianápolis e um dos personagens mais interessantes do esporte, faleceu em maio de 2021 aos 87 anos.

O filho de Bobby e sobrinho de Al, Bobby Unser Jr., morreu seis semanas depois, aos 65.

O presidente da IMS, Boles, disse que Unser "alcançou seu sucesso competindo contra muitos dos melhores que o esporte já viu, o que torna suas conquistas na pista ainda mais impressionantes".

"A combinação de Al de sua abordagem tranquila e humilde fora do carro com seu espírito competitivo feroz e talento destemido ao volante, fez dele o favorito dos fãs. Ele será lembrado como um dos melhores que já correram em Indianápolis e todos vamos sentir falta do seu sorriso, senso de humor e personalidade calorosa e acessível."

"Nossos sentimentos e orações estão com [a esposa] Susan Unser, toda a família e os amigos e fãs de Al."

All four members of the four-time Indy 500 winners club: A.J. Foyt, Al Unser Sr., Rick Mears and Helio Castroneves Photo by: Chris Owens

F1 2021: HAMILTON E VERSTAPPEN tem encontro CARA A CARA em Abu Dhabi | DIRETO DO PADDOCK

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. like

Podcast #151: Hamilton x Verstappen é a maior decisão da história da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: