No último final de semana, conhecemos o grid de largada para a 104ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, que acontece neste domingo, com transmissão pela Bandeirantes no Brasil. Em uma lista liderada por Marco Andretti e os carros com motores Honda, alguns dos principais destaques da prova não se deram muito bem.

Os 33 pilotos que disputam a edição de 2020 da prova saíam um a um podendo dar quatro voltas e a média de velocidade determinava a posição de largada. Nas 500 Milhas, as filas são formadas com três pilotos cada. Assim, os 33 carros são distribuídos em 11 filas, com o piloto melhor colocado saindo do lado de dentro do traçado, o segundo ocupando o espaço do meio e o terceiro saindo pelo lado de fora do oval.

Entre os brasileiros, Tony Kanaan é o melhor colocado, saindo apenas em 23º, enquanto Helio Castroneves sairá apenas na 28º posição. Além deles, o bicampeão da F1, Fernando Alonso, que busca completar a Tríplice Coroa do Automobilismo com a prova norte-americana, não repetiu a boa performance do início da semana e ficou apenas em 26º.

No Fast Nine, etapa do treino classificatório disputado no domingo que definiu do primeiro ao nono lugar no grid, tivemos um domínio quase absoluto dos carros com motores Honda. A única exceção foi o Chevrolet do novato Rinus VeeKay, que sairá em quarto.

Galeria Lista 1º Marco Andretti, Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian - Honda 1 / 33 Foto de: Scott R LePage / Motorsport Images 2º Scott Dixon, Chip Ganassi Racing - Honda 2 / 33 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 3º Takuma Sato, Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda 3 / 33 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images 4º Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing - Chevrolet 4 / 33 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 5º Ryan Hunter-Reay, Andretti Autosport - Honda 5 / 33 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 6º James Hinchcliffe, Andretti Autosport - Honda 6 / 33 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 7º Alex Palou, Dale Coyne Racing with Team Goh - Honda 7 / 33 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images 8º Graham Rahal, Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda 8 / 33 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 9º Alexander Rossi, Andretti Autosport - Honda 9 / 33 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 10º Colton Herta, Andretti Harding Steinbrenner Autosport – Honda 10 / 33 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 11º Marcus Ericsson, Chip Ganassi Racing – Honda 11 / 33 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images 12º Spencer Pigot, Rahal Letterman Lanigan w/ Citrone/Buhl Autosport – Honda 12 / 33 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 13º Josef Newgarden, Team Penske – Chevrolet 13 / 33 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images 14º Felix Rosenqvist, Chip Ganassi Racing – Honda 14 / 33 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 15º Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP – Chevrolet 15 / 33 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images 16º Ed Carpenter, Ed Carpenter Racing – Chevrolet 16 / 33 Foto de: Barry Cantrell / Motorsport Images 17º Zach Veach, Andretti Autosport – Honda 17 / 33 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 18º Conor Daly, Ed Carpenter Racing – Chevrolet 18 / 33 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images 19º Santino Ferrucci, Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan – Honda 19 / 33 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images 20º Jack Harvey, Meyer Shank Racing – Honda 20 / 33 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images 21º Oliver Askew, Arrow McLaren SP – Chevrolet 21 / 33 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 22º Will Power, Team Penske – Chevrolet 22 / 33 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 23º Tony Kanaan, A.J. Foyt Enterprises – Chevrolet 23 / 33 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images 24º Dalton Kellett, A.J. Foyt Enterprises – Chevrolet 24 / 33 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images 25º Simon Pagenaud, Team Penske – Chevrolet 25 / 33 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images 26º Fernando Alonso, Arrow McLaren SP – Chevrolet 26 / 33 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images 27º James Davison, Dale Coyne Racing w/ Rick Ware Racing, Byrd & Belardi – Honda 27 / 33 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images 28º Helio Castroneves, Team Penske – Chevrolet 28 / 33 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 29º Charlie Kimball, A.J. Foyt Enterprises – Chevrolet 29 / 33 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images 30º Max Chilton, Carlin – Chevrolet 30 / 33 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images 31º Sage Karam, Dreyer & Reinbold Racing – Chevrolet 31 / 33 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA 32º J.R. Hildebrand, Dreyer & Reinbold Racing – Chevrolet 32 / 33 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images 33º Ben Hanley, DragonSpeed USA – Chevrolet 33 / 33 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA

RETA FINAL: GP da Espanha, livro de Piquet e a participação de Ricardo Maurício, Gabriel Casagrande e Bruno Baptista

PODCAST: O que aconteceria em um duelo Hamilton X Verstappen em igualdade de condições?