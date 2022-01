Quentin Lavalee mecânico-chefe da equipe PH Sport faleceu após sofrer ferimentos em um acidente rodoviário do último trecho do Dakar 2022, de Bisha a Jeddah. O incidente ocorreu às 11h30 locais (5h30 no horário de Brasília) e, segundo as autoridades locais, envolveu o carro de assistência e um caminhão local. O francês tinha apenas 20 anos.

O co-piloto do time, o belga Maxime Frere, foi levado ao Hospital da Guarda Nacional em Jeddah para exames e determinar a extensão de seus ferimentos. Relatou inicialmente contusão abdominal e torácica.

O acidente ocorreu no final de uma edição que ficou marcada pela explosão do carro de assistência da equipe Sodicar Racing em 30 de dezembro que feriu as duas pernas do piloto Philippe Bourton e obrigou a organização a reforçar a segurança dos acampamentos.

As autoridades francesas e sauditas ainda estão conduzindo uma investigação para determinar a causa da explosão.

"Esta manhã, pelas 11h30 na rota de ligação, ocorreu no quilómetro 234 um acidente envolvendo uma viatura de socorro e um caminhão, segundo as autoridades policiais locais", lê-se num comunicado oficial da ASO (Amaury Sport Organisation, que administra o Dakar). "O piloto da equipe PH Sport, Quentin Lavalee, da França, infelizmente faleceu no acidente."

"Ele tinha 20 anos. Seu passageiro, o belga Maxime Frère, ficou ferido e foi transportado para o Hospital dos Guardas em Jeddah. Ele estava consciente e uma análise completa está em andamento, e sofreu uma contusão abdominal e torácica."

"Quentin foi mecânico-chefe do 205 Turbo 16 de corrida no Dakar Classic (N° 726). O Dakar oferece suas mais sinceras condolências à família de Quentin, seus entes queridos e à PH Sport."

Nasser Al-Attiyah, da Toyota, conquistou seu quarto título no evento na categoria de carros depois de derrotar Sébastien Loeb (Prodrive/Bahrein), enquanto Sam Sunderland conquistou a coroa de motos para a equipe GasGas, de propriedade da KTM.

