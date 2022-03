Indy adia introdução de motores híbridos para 2024

Carregar reprodutor de áudio

Dificuldades na cadeia de suprimentos com alguns componentes do sistema híbrido persuadiram a Indy a atrasar a introdução de seus motores de última geração em um ano.

A categoria estava programada para mudar para motores V6s biturbo de 2,4 litros maiores com unidades híbridas no início da próxima temporada, e a Chevrolet-Ilmor e a Honda Performance Development estão trabalhando para esse prazo. Os motores deveriam começar a ser testados no primeiro trimestre desta temporada, com unidades híbridas da Mahle, uma empresa com sede em Stuttgart, na Alemanha.

No entanto, a IndyCar, após consultar Honda e Chevrolet, decidiu adiar a estreia da próxima fórmula de motor para 2024.

“Estamos satisfeitos com o ritmo do desenvolvimento técnico do híbrido V-6 biturbo de 2,4 litros enquanto o preparamos para a competição”, disse o presidente da IndyCar, Jay Frye. “Estamos muito encorajados pelo progresso que nossa equipe e nossos parceiros fizeram, mas uma decisão imediata precisava ser tomada para garantir que estamos preparados para a temporada de 2023, utilizando nosso atual pacote de motores de 2,2 litros.

“Obrigado aos nossos grandes parceiros da Honda e da Chevrolet por trabalharem nessa situação desafiadora da cadeia de suprimentos. Estamos indo a toda velocidade com o motor híbrido de 2,4 litros e mal podemos esperar para tê-lo na pista em 2024.”

Apesar dos atrasos no fornecimento de alguns dos componentes da unidade híbrida, o primeiro teste na pista dos V-6s de 2,4 litros e duplo turbo será realizado nos dias 30 e 31 de março em Sebring e outros testes estão definidos para continuar “ao longo do ano", de acordo com a declaração da IndyCar.

