Neste sábado, a Indy definiu o grid de largada da etapa do Texas e quem levou a melhor foi Felix Rosevist.

O piloto da Arrow McLaren conquistou sua segunda pole position na categoria e sua primeira em um oval, superando por uma pequena margem a Penske de Scott McLaughlin. Takuma Sato, da Dale Coyne, fechou os três primeiros.

O brasileiro Helio Castroneves, que em determinado momento ficou em segundo lugar com uma média de 220.768 mph, largará na sexta posição, seguido da Penske de Josef Newgarden.

Jimmie Johnson foi o primeiro piloto a atingir 220 mph em uma volta. Esta marca foi imediatamente superada pelo novato da Andretti, Devlin DeFrancesco.

O segundo treino começa às 19h00 e será precedido por uma sessão especial para sete carros que tentarão abrir uma segunda pista do Texas Motor Speedway.

Veja os resultados:

