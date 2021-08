Indy: Herta é pole em Nashville; Castroneves é 15º

Colton Herta conquistou a sua sexta pole na Indy com a Andretti Autosport-Honda após uma brilhante volta na estreia de Nashville na categoria, enquanto Josef Newgarden, piloto da casa, sairá da 12ª posição. Já Helinho Castroneves sairá da 15ª posição.

Na primeira parte da classificação, a sessão foi interrompida após Jimmie Johnson colocar sua Chip Ganassi no muro. A pista foi liberada com apenas 03min30s restantes no cronômetro e nenhum piloto perdeu tempo. Alex Palou, companheiro de Johnson, terminou na ponta com 01min15s338, à frente de Alexander Rossi da Andretti e Pato O'Ward da Arrow McLaren SP.

Já o segundo grupo do Q1 começou com uma pequena rodada de Romain Grosjean na curva 10, mas o francês conseguiu voltar sem problemas. Colton Herta seguiu mostrando a boa forma vista nos treinos livres ao marcar 01min14s706, mas acabou sendo superado por Scott Dixon, com 01min14s667. Jack Harvey foi o terceiro, à frente de James Hinchcliffe e Simon Pagenaud.

No Q2, onde passam os doze mais rápidos, Pagenaud foi o único a usar pneus vermelhos desde o início da regressiva, e chegou a ocupar a ponta, mas rapidamente foi passado por outros carros que usavam compostos mais duros, mas novos.

Newgarden buscava melhorar seu tempo quando estava na sexta posição, mas acabou travando os pneus na curva dez, batendo com força no muro com o lado direito do carro.

No final, foi Palou quem liderou o Q2, com 01min14s457, 0s067 à frente de Rossi e com Herta em terceiro, a 0s265. Dixon, Rosenqvist e Grosjean completaram o top seis que avançaria para a disputa da pole position.

Avançando com pneus mais gastos, Herta chegou ao Q3 com um conjunto novo de pneus para o último segmento da classificação, entregando um incrível 01min13s683 na terceira tentativa, garantindo a pole position.

Na disputa, Scott Dixon fez um bom trabalho para ficar em segundo, mas ainda ficando 0s549 atrás de Herta, batendo seu companheiro de equipe Palou. Rossi foi o segundo mais rápido da Andretti, à frente de Felix Rosenqvist e Romain Grosjean, que completou o top seis.

Apesar do resultado, Palou sairá da nona posição, já que uma mudança de motor levou a uma punição de seis posições.

Posição Piloto 1 Colton Herta 2 Scott Dixon 3 Alexander Rossi 4 Felix Rosenqvist 5 Romain Grosjean 6 Jack Harvey 7 Simon Pagenaud 8 Pato O'Ward 9 Alex Palou 10 James Hinchcliffe 11 Will Power 12 Josef Newgarden 13 Graham Rahal 14 Ryan Hunter-Reay 15 Helio Castroneves 16 Sebastien Bourdais 17 Santino Ferrucci 18 Marcus Ericsson 19 Dalton Kellett 20 Conor Daly 21 Max Chilton 22 Rinus VeeKay 23 Scott McLaughlin 24 Takuma Sato 25 Jimmie Johnson 26 Ed Jones 27 Cody Ware

