Helio Castroneves estará de volta a um carro da Indy no próximo fim de semana. O tetracampeão da Indy 500 fará cinco das seis últimas etapas da temporada de 2021 da maior categoria de monopostos dos Estados Unidos.

Ele começará esta nova jornada em Nashville no dia 8 de agosto, segue para Indianápolis, mas para o traçado misto no dia 14, não corre no oval de Gateway no dia 21, mas retorna para Portland em 12 de setembro, Laguna Seca em 19 de setembro e fecha sua participação no dia 26 de setembro em Long Beach.

Nesta terça-feira (03), Helinho atendeu a mídia brasileira antes de seu retorno às pistas com a Meyer Shank Racing. O brasileiro recentemente garantiu um contrato de temporada completa com o mesmo time para 2022 e falou do momento atual que a categoria vive, com a ascensão de novos pilotos e o interesse cada vez maior de pilotos ex-F1.

“A tendência da categoria é subir. O Roger (Penske proprietário da categoria) tem essa visão de querer colocar a categoria como era há até 30 ou 40 anos, no auge do automobilismo americano. Você observa que muitos pilotos da Fórmula 1 já estão migrando para cá, como acontecia no passado. Uma vez, um campeão da F1, o Nigel Mansell, foi para Indy em seguida e quase ganhou também. A categoria está em uma ascensão incrível, não só de reconhecimento, mas de competitividade entre os pilotos e equipes.”

Apesar do momento bastante favorável, Helinho admitiu que sua motivação para uma temporada completa não é o sucesso atual.

“O que me motiva não é isso, para falar a verdade, eu tenho o que chamam de unfinished business, os negócios ainda não terminaram, eu quero ganhar o campeonato, como eu disse ao Mike Shank. É uma equipe nova, mas conseguimos provar muita coisa em Indianápolis e podemos provar novamente. Mas tem trabalho, isso é o que eu quero que entendam. Estaremos nessas cinco corridas para ter um trabalho sólido e, quem sabe, podendo arriscar.”

Helio Castroneves: LENDA em INDIANÁPOLIS 'dá carona' em pista MÍTICA e ENSINA os seus SEGREDOS

Ouça agora mesmo