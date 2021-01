IndyCar: GP de St Petersburg é adiado para abril; entenda mais

O GP de São Petersburgo, que deve ser a etapa de estreia da IndyCar Series em 2021, foi adiado para abril em meio a preocupações com a Covid-19.

A abertura da temporada na Flórida foi adiada de 7 de março para 25 de abril, na esperança de acomodar mais fãs. Os casos de coronavírus no estado continuam aumentando.

Autoridades de saúde da Flórida relataram 15.431 novos casos de coronavírus na terça-feira, junto com mais 98 mortes de residentes. O estado já confirmou 1.392.123 casos de Covid-19 desde o início da pandemia e 22.188 vítimas.

"Quero agradecer aos nossos amigos da IndyCar e aos nossos parceiros da Green Savoree por colocar a saúde e a segurança dos fãs em primeiro lugar", disse o prefeito de São Petersburgo, Rick Kriseman.

“Cada uma dessas corridas exige uma quantidade incrível de trabalho de centenas de profissionais dedicados, e eu sei que a decisão de mudar a data da corrida não é tomada de ânimo leve."

"Agradeço os pilotos, equipes, funcionários e, acima de tudo, os fãs por sua paciência e compreensão. Estou ansioso para dar as boas-vindas a todos no próximo GP Firestone de São Petersburgo."

O CEO da IndyCar, Mark Miles, acrescentou: “Não é surpreendente que um evento desta magnitude, agendado para a primeira semana de março, ainda esteja sujeito às implicações da pandemia."

"Estamos satisfeitos por poder trabalhar com a administração de Rick Kriseman e a Green Savoree Racing Promotions para encontrar uma data mais adequada, o que ajuda a consolidar o início de nossa programação e nos permite permanecer na rede de televisão NBC."

Com o adiamento do evento, a corrida que abre a temporada 2021 da Indy será o GP de Alabama, no dia 11 de abril.

É o segundo ano consecutivo que o fim de semana de São Petersburgo teve que mudar de data. A abertura da IndyCar do ano passado foi cancelada no último momento, quando a pandemia ganhou força.

O evento da última temporada foi transferido para o final do ano e se tornou o final da temporada de 2020, com Scott Dixon conquistando seu sexto título e Josef Newgarden vencendo a corrida.

A decisão significa que o retorno do campeonato Indy Lights também verá a mudança de abertura da temporada de São Petersburgo para Barber.

