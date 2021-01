Marco Andretti estuda disputar provas do IMSA em 2021

Terceira geração da tradicional família Andretti, Marco Andretti conquistou duas vitórias na IndyCar desde sua estreia na categoria em 2006 e em agosto do ano passado conquistou a pole para as 500 milhas de Indianápolis.

No entanto, ele tem lutado notavelmente com o carro atual em circuitos permanentes e de rua, admitindo que sua técnica de frenagem tardia requer uma traseira "sólida" - algo que desapareceu com a chegada do IR-18 em 2018.

“Após uma reflexão cuidadosa ao longo dos últimos meses, tomei a decisão de fazer algumas mudanças em minhas atividades e me concentrar em 2021”, escreveu nas redes sociais. “Recentemente, compartilhei esta decisão e as mudanças que quero fazer com meu pai [Michael Andretti, proprietário da equipe Andretti Autosport] e conversei longamente com ele sobre isso. Agradeço sua abertura e por me permitir a flexibilidade de traçar meu próprio curso daqui para frente.”

“Tenho a sorte de estar em uma posição na Andretti Autosport para correr a temporada da IndyCar completa se eu quiser. Mas em vez disso, decidi mudar um pouco minha direção - redefinir - fazer algo um pouco diferente - olhar para tudo novo e ver onde isso me leva. E, para mim, agora parece ser o momento apropriado para fazer isso.”

“Definitivamente vou continuar pilotando. Ainda tenho uma paixão profunda por isso e tenho negócios pendentes para cuidar e algumas caixas que quero verificar antes de pensar em me aposentar como piloto.”

“Me comprometi e estou ansioso para correr a Indy 500 com a Andretti Autosport este ano. Além de estar totalmente focado na Indy 500, também posso dar uma olhada em talvez correr algumas outras corridas do calendário da IndyCar”.

“Também vou considerar outras opções, bem como diferentes oportunidades no automobilismo.”

“Quero fazer corridas de carros esportivos - talvez até ter a chance de disputar provas do IMSA com meu primo Jarett, o que seria muito divertido para mim. Também estarei procurando outras oportunidades de carros esportivos nos próximos meses e gostaria de discutir a esse respeito. Eventos marcantes como as 24 Horas de Daytona, 12 Horas de Sebring e Le Mans estariam nessa lista."

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

O que PÉREZ vai CAUSAR na Red Bull? Mais pontos e VITÓRIAS que VERSTAPPEN ou TRETAS?