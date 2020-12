O GP de Long Beach de 2021 da IndyCar foi remarcado para domingo, 26 de setembro, devido à pandemia de Covid-19. A novidade foi anunciada nesta quinta-feira.

A mudança da data tradicional de abril do evento acaba enfileirando três corridas na costa oeste para concluir o campeonato de 2021, começando em Portland, em 12 de setembro, Laguna Seca, 19 de setembro, antes de terminar nas ruas de Long Beach.

“É importante reprogramar Long Beach para continuar a história e tradição de um dos eventos marcantes da categoria em um dos principais mercados de mídia do país”, disse o presidente e CEO da Penske Entertainment Corp., Mark Miles.

“Além disso, é uma tremenda oportunidade de encerrar a temporada com três locais icônicos para o que acreditamos ser a nossa temporada mais emocionante.”

“Como fizemos durante a temporada de 2020, continuaremos monitorando a situação da Covid-19 e manteremos a flexibilidade em nossa programação. Estamos comprometidos com um campeonato cheio de ação e emocionante.”

O presidente e CEO da Associação do GP de Long Beach, Jim Michaelian, disse: “Quero agradecer a todos os membros da IndyCar por sua ajuda na remarcação do GP de Long Beach de 2021 para setembro. Acreditamos que esta mudança nos proporcionará a melhor oportunidade de fornecer aos nossos fãs uma experiência divertida e emocionante em um ambiente seguro e irrestrito.”

Long Beach foi uma das várias corridas da Indy que foram vítimas da pandemia em 2020, quebrando uma sequência de eventos importantes, que foi realizado pela primeira vez em setembro de 1975 para os carros F5000, de 1976 a 1983 para a Fórmula 1, e desde 1984 para os carros da Indy.

