Álex Palou, da Chip Ganassi, derrotou Alexander Rossi, da Andretti, e conquistou a sua primeira pole position na Indy neste sábado na 14ª etapa da temporada de 2021 em Portland.

Fast six

Palou deu uma volta de 58s7701 ao redor do Portland International Raceway para bater Rossi por apenas 0s0872 no Firestone Fast Six e garantir sua primeira pole em um dia em que os quatro Penske não conseguiram avançar para a segunda fase da sessão.

O companheiro de equipe de Palou, Scott Dixon, estava apenas 0s01 mais atrás, à frente de Felix Rosenqvist.

Graham Rahal alcançou seu melhor resultado de classificação da temporada com o quinto lugar para Rahal Letterman Lanigan.

Colton Herta fez uma aposta corajosa para tentar conquistar a pole usando os pneus primários Firestone, mas terminou em sexto.

O brasileiro Helio Castroneves largará da 17ª posição em sua quarta corrida pela Meyer Shank.

Veja os resultados:

