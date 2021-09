O piloto de testes da Alfa Romeo na Fórmula 1, Callum Ilott, vai pilotar o monoposto da equipe Juncos Hollinger nas três corridas restantes da temporada de 2021 da Indy.

Ilott, que fará sua estreia neste final de semana no circuito de Portland International Raceway, foi confirmado como o piloto do carro 77 até o fim da campanha.

“Além de começar meu fim de semana de estreia na Indy com a Juncos Hollinger Racing, também terminaremos o campeonato juntos”, disse o piloto.

“Vamos ver o que podemos alcançar nas próximas semanas em alguns circuitos incríveis.”

O dono da equipe Ricardo Juncos disse: “Toda a organização da Juncos Hollinger Racing está animada em manter Callum Ilott a bordo em todas as três corridas para terminar a temporada da Indy."

“Estamos ansiosos para uma grande estreia como equipe amanhã na pista e para construir cada sessão ao longo das próximas semanas."

“Callum traz muito talento, e todos nós temos trabalhado muito juntos nas últimas semanas para construir nosso programa, então é ótimo manter esse relacionamento como uma equipe pelo resto da temporada.”

F1 2021: A POLÊMICA em torno do motor Mercedes, Red Bull PREOCUPADA e porta fechada para de Vries

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - Bottas: piloto que deixou a desejar ou talento 'sacrificado'?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: