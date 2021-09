Indy: Palou domina e vence em Portland

Álex Palou marcou sua terceira vitória da temporada para recuperar a liderança no campeonato, em um dia em que o principal rival do título Pato O’Ward terminou apenas em 14º.

A Indy realizou neste domingo (12) a 14ª etapa da temporada de 2021 em Portland. O piloto da Chip Ganassi, Palou, que largou da pole pela primeira vez na categoria, dominou e venceu a corrida - marcada por uma confusão na largada.

Alexander Rossi foi o segundo colocado, seguido de Scott Dixon, fechando o top-3.

A corrida contou com uma largada caótica, que acabou tirando o brasileiro Helio Castroneves, Romain Grosjean e James Hinchcliffe da disputa pelo GP.

O principal rival de Palou na corrida pelo título, O’Ward, terminou apenas na 14ª posição.

Com os resultados em Portland, o piloto da Chip Ganassi agora lidera o campeonato com 25 pontos de vantagem sobre O'Ward, com Josef Newgarden a mais nove pontos atrás, e Scott Dixon agora a 49 pontos da liderança.

Veja resultados:

