Jimenez volta a brilhar no Jaguar I-Pace eTrophy e vence na Arábia Saudita

O Brasil voltou a frequentar o lugar mais alto do pódio no Jaguar I-Pace eTrophy, categoria de carros elétricos de Turismo que acompanha o calendário da Fórmula E. Neste sábado, o atual campeão, Sergio Jimenez foi o grande vencedor da corrida 2 da etapa da Arábia Saudita.

Jimenez chegou oito décimos à frente de Simon Evans, que triunfou na corrida 1 desta sexta-feira. A britânica Alice Powell completou o pódio, chegando pouco mais de seis segundos sobre o vencedor.

Mario Haberfeld, que voltou às pistas neste fim de semana depois de mais de uma década, foi o quinto colocado.

“Colocamos o melhor acerto no carro e a pista melhorou muito de ontem para hoje também" disse Jimenez. "O mais importante foi administrar o Modo Ataque, já que largamos da pole. A estratégia deu certo e consegui vencer. Claro que o mundo ideal seria começar a temporada com duas vitórias e duas poles, mas não posso reclamar. Ontem foi muito bom pelo que tínhamos na mão e hoje conseguimos fazer o dever de casa”

Como Jimenez e Evans triunfaram largando da pole, ambos saem da Ásia empatados em 36 pontos, com uma vitória e um segundo lugar.

A próxima etapa do Jaguar será no México, no dia 15 de fevereiro de 2020.

Resultado final (após 17 voltas)

Sérgio Jimenez (BR) Simon Evans (NZ) +0,830 Alice Powell (GB) +6.272 Abbie Eaton (GB) +9.312 Mario Haberfeld (BR) +10.924 Yaqi Zhang (CHN) +13.191 Chao Sun (CHN) +20.020 Mashhur Bal Hejaila (SA) +39.389

