Alexander Sims vence corrida empolgante na Arábia Saudita

Alexander Sims aproveitou a pole e os incidentes entre os rivais para faturar sua primeira vitória na Fórmula E. Max Günther terminou na segunda posição, garantindo uma dobradinha para a BMW Andretti. Lucas di Grassi, que teve uma corrida 'pegada', fechou o pódio. No entanto, horas depois Günther foi punido e o brasileiro subiu uma posição no resultado final.

Stoffel Vandoorne e Edoardo Mortara fizeram uma corrida de preservação e 'sobreviveram' aos incidentes para fechar o top-5. Felipe Massa, que largou em 17º, fez bela prova e chegou a ocupar a sétima posição, mas acabou sendo punido por queimar a largada e terminou em 20º.

ATUALIZAÇÃO: Maximilian Gunther foi punido em 24 segundos por ultrapassar Lucas di Grassi e Stoffel Vandoorne durante período de safety car. Com isso, o alemão caiu para a 11ª posição e o brasileiro subiu para o segundo posto. Clique aqui para mais detalhes.

O início da prova

Na volta de apresentação, Jerome D’ambrosio teve um problema no carro e acabou ficando de fora da prova. Quando as luzes se apagaram os líderes conseguiram manter a posição. Nos dez primeiros, apenas a posição herdada de D’ambrosio causou movimentação.

No entanto, a primeira volta foi movimentada no meio do pelotão: James Calado ultrapassou Qing Hua Ma, Neel Jani e Brendom Hartley, subindo para 18º. Stoffel Vandoorne e Pascal Wehrlein, passando de 12º e 14º para 9º e 10º. Massa também teve bom início e passou de 16º para 13º.

Acidentes e modo ataque embolam a corrida

Depois de 5 minutos de prova, o pole, Sims, já abria 1s8 de vantagem para Sébastien Buemi, que era pressionado pelo terceiro, Lucas di Grasi. Os ponteiros giravam voltas rápidas, na cada de 1min14s. No entanto, o brasileiro da Audi teve um problema pontual e virou 1min16s, perdeu a terceira posição para António Félix da Costa e passou a ser atacado por Mitch Evans.

Na sétima volta, Sam Bird passou Evans e foi para cima de di Grassi. Na frente, Sims pegou o modo ataque e passou a abrir dos rivais. Da Costa, tentou passar Buemi e acabou tocando na traseira do piloto da Nissan, fazendo o suíço cair para o meio do pelotão e perdendo a posição para di Grassi, que subiu para segundo. Sims se aproveitou para abrir 3s1 para o brasileiro.

Com 18 minutos de prova, Sam Bird cometeu um erro e foi parar no muro, causando a entrada do safety car. Na relargada, da Costa voltou a ser excessivamente agressivo, o que lhe causou uma punição, fazendo di Grassi subir para a segunda posição, 2s8 atrás de Sims. Max Günther, que vinha mantendo uma corrida de preservação, subiu para terceiro.

Logo após os três primeiros pegarem o modo ataque, Robin Frijns sofreu um acidente similar ao de Bird e causou novo safety car, pouco depois de Lucas di Grassi fazer a melhor volta da prova.

Nesse momento, faltavam 15 minutos para o fim da prova e os primeiros eram: Sims, di Grassi, Günther, Vandoorne, Edoardo Mortara, André Lotterer, Massa, Oliver Rowland, Buemi e Nick de Vries.

Enquanto o carro de segurança estava na pista, Massa recebeu uma punição e precisou parar pelos boxes por ter queimado a largada. Com isso, o brasileiro caiu para 17º.

Os pilotos relargaram quando restavam 10 minutos de prova, mas um erro grave foi cometido: a equipe de pista ainda estava removendo o carro de Frijns. Por sorte, o erro foi notado antes dos carros chegarem no ponto em que a equipe trabalhava.

O fim da prova

Na relargada, di Grassi pegou o modo ataque, mas por precisar sair do traçado caiu para quarto. O brasileiro conseguiu brevemente recuperar a terceira posição, passando Vandoorne, único entre os ponteiros a pegar o Fanboost. Em seguida ele foi para cima de Günther, mas perdeu muito tempo e não conseguiu passar o rival.

Com isso, Vandoorne aproveitou para atacar o brasileiro nos três minutos finais. Apesar das tentativas do belga da Mercedes, do Grassi conseguiu se manter em terceiro. Na frente, Sims e Günther passaram a preservar seus carros por ordem da equipe, e fecharam a prova com uma dobradinha para a BMW Andretti.

Depois da corrida, Andre Lotterer e Felipe Massa receberam punições por irregularidades cometidas durante a presença do safety car. Com isso, o alemão e o brasileiro perderam as posições em que terminaram e caíram para o fim do grid.

Atualização: Algumas horas após a corrida, Max Günther foi punido por fazer ultrapassagens quando o safety car estava na pista e caiu para 11º. Com isso, Lucas di Grassi herdou a segunda posição e Stoffel Vandoorne a terceira.

Veja o resultado completo da corrida 2 em Al Diriyah: