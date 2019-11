Comissário convidado na F1, Max Wilson revela motivo da demora de punição a Hamilton no GP do Brasil

O grid da Stock Car é repleto de pilotos que também atuam em outros segmentos quando não estão na pista pela maior categoria do automobilismo brasileiro. Um deles estreou em outra função no fim de semana passado, durante o GP do Brasil de F1. Max Wilson fez sua primeira aparição como comissário convidado da FIA na agitada prova do último domingo.

Wilson seguiu os passos de Felipe Giaffone, que ocupava a função de maneira mais regular, enquanto ainda competia pela Copa Truck.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Wilson mostrou satisfação com a novidade.

“Não sei se um dia farei isso de novo, mas foi uma experiência muito legal, uma parte muito boa foi ter sido convidado pela CBA e FIA para participar e estar ali com os comissários da F1. Você sempre aprende alguma coisa, me senti grato e honrado pelo convite.”

Vivendo por algumas horas do outro lado, entre aqueles que fiscalizam as regras, Max afirmou que nada mudará dentro da pista, mesmo com a experiência recente.

“Não vai mudar. Quando você participa como comissário-piloto, as regras são as mesmas, o entendimento na sala de comissários é o mesmo, então não farei nada de diferente. A compreensão que eu tinha das regras, o que tento aplicar na pista é a mesma que tentei aplicar como comissário no GP do Brasil. Então, não muda nada nesse sentido.”

E para a frustração dos curiosos, os detalhes ficam entre as paredes da sala de controla: “O que conversamos, as nossas avaliações, tudo o que acontece na sala dos comissários, temos que manter em sigilo.”

Mas comentou o embate entre Charles Leclerc e Sebastian Vettel, que chegou a ser investigado, mas não rendeu penalizações.

“Falando não como comissário que trabalhou no GP do Brasil, vendo como fã de automobilismo, você observar dois companheiros de equipe envolvidos em um acidente meio bizarro, na reta, são coisas que, por um lado, quando acontece você fica um pouco surpreso, mas por outro, para quem acompanha a F1, a gente já via indícios de que uma hora aquilo iria acontecer, até porque eles já estiveram em disputas acirradas, em situações polêmicas. Acabou que em Interlagos aconteceu o que poderia ter acontecido antes.”

Demora na punição a Hamilton

Na parte final do GP do Brasil, Lewis Hamilton tocou em Alex Albon, tirando qualquer possibilidade de pódio ao tailandês. O piloto da Mercedes conseguiu completar a corrida na terceira posição, mas foi punido em cinco segundos – o que acabou o rebaixando para a sétima posição – dando o pódio a Carlos Sainz Jr. e McLaren.

Wilson explicou a demora na divulgação da penalidade de Hamilton, o que fez com que o inglês participasse do pódio e não ao do espanhol.

“Durante todo o fim de semana, quase não tivemos coisas a serem investigadas. Só que quando faltavam cinco ou oito voltas para acabar, aconteceram muitas coisas ao mesmo tempo. Tivemos o acidente das Ferraris, e tiveram investigações de abertura de asa móvel durante bandeira amarela pelo carro do Bottas, e só nisso tivemos seis ou sete carros investigados.”

“Eles foram investigando as coisas à medida em que elas iam acontecendo. A questão da abertura da asa e ter um setor em bandeira amarela, você tem que analisar a telemetria dos carros, quando ele abriu a asa se ele tirou o pé o suficiente perto da bandeira amarela, então isso tudo leva tempo, e como o acidente do Hamilton aconteceu na penúltima volta, estamos falando de dois minutos para o fim da corrida, mais uns 10, que é o que fazem depois do fim da prova antes do pódio, então não houve tempo.”

E lamentou: “Foi uma pena muito grande, principalmente pelo Carlos Sainz, primeiro pódio da McLaren depois de vários anos, foi uma infelicidade. Nos sentimos mal de não ter tido agilidade, mas aconteceu uma série de coisas e, infelizmente, a avaliação daquele acidente não foi antes do pódio que a McLaren e o Sainz tiveram que fazer sozinhos, algumas horas depois.”

