Adiado por causa da pandemia, Mundial de Kart no Brasil será lançado nesta quarta-feira

O Campeonato Mundial de Kart, que seria realizado no Brasil neste ano acabou adiado para 2021 por causa da pandemia. O evento vai acontecer no Speed Park, em Birigui entre os dias 27 e 31 de outubro do próximo ano.

Para marcar o campeonato, um evento de lançamento será realizado nesta quarta-feira no restaurante Figueira Rubaiyat, em São Paulo, recebendo autoridades do esporte, além do jornalista Reginaldo Leme e Felipe Massa, além de Ricardo Gracia, proprietário do Speed Park.

Massa, que é diretor da Comissão de Kart da FIA, e um dos incentivadores da chegada do evento ao Brasil, estará em vídeo, já que neste fim de semana correrá na Porsche Endurance Series em Goiânia.

O evento também terá uma diferença sobre o que é costumeiro em um Campeonato Mundial da FIA. O troféu será uma homenagem a Ayrton Senna, cujo bicampeonato mundial de F1 é lembrado nesta quarta-feira por ocasião dos 30 anos da conquista.

Para quem quiser acompanhar o evento, ele será transmitido ao vivo no canal do Speed Park.

