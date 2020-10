Principal prova de endurance do kartismo brasileiro, a corrida das 500 Milhas de Kart será disputada mais uma vez no Kartódromo Granja Viana. A 24ª edição do evento começa às 16h15 de 14 de novembro, com transmissão do SporTV na primeira e última hora.

“Estamos muito felizes em anunciar que teremos a edição das 500 Milhas mais uma vez na Granja, principal sede da prova. Mais uma vez estarei na organização e também pilotando com meu filho Nicolas”, disse o piloto e comentarista Felipe Giaffone, dono do kartódromo.

Maior vencedor da história da prova com 10 triunfos, Rubens Barrichello também é presença confirmada. O piloto da Stock Car também vai correr mais uma vez junto com os filhos Eduardo e Fernando, mas desta vez com uma equipe exclusiva apenas com os três pilotos.

Por conta da pandemia de coronavírus, a edição de 2020 precisou antecipar seu calendário em duas semanas (para o dia 14 de novembro) e também será um pouco menor que a tradicional. Será vencedor o kart que percorrer 500 km ou estiver na liderança após 7 horas de prova.

“Faremos uma prova diferente, um pouco mais curta e sem público e com acesso bastante limitado, como tem sido na Stock Car, Copa Truck e Porsche, por exemplo, atendendo o protocolo de segurança diante da pandemia. Apesar disso, tenho certeza que será uma grande diversão para os pilotos que vão estar na pista e também para quem puder acompanhar em casa”, disse Giaffone.

A corrida das 500 Milhas de Kart é considerada a prova de longa duração mais democrática no kartismo mundial, pois reúne nomes consagrados de Fórmula 1, Indy, Fórmula E, Stock Car, Copa Truck, F3 e também pilotos amadores que estão iniciando sua jornada no kart.

