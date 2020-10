500 Milhas de Kart anuncia programação e regulamento para prova de 2020

A 24ª edição das 500 Milhas de Kart está marcada para acontecer no próximo dia 14 de novembro, sábado, no Kartódromo Granja Viana, em Cotia, na Grande São Paulo. A prova será realizada em conjunto com o Brasileiro de Rotax, sendo que a programação e o regulamento foram definidos nesta semana para a tradicional prova de endurance, desta vez como a duração de ‘apenas’ sete horas, aproximadamente 500 quilômetros.

As equipes participantes poderão ter de dois a seis pilotos em seus times e os treinos livres das 500 Milhas começarão na quarta-feira, 11 de novembro, como já é tradicional na semana da prova. O grid de largada será definido na sexta-feira (13), por meio de uma tomada de tempos com dois grupos, a partir das 16h40, acontecendo o Top Qualify com os cinco melhores de cada grupo (G1 e G2), definindo os 10 primeiros colocados após o sorteio do Lucky Dog. A largada da prova será no sábado às 17h.

“Ficamos muito felizes que será possível realizar essa prova tão importante do kartismo nacional”, disse Felipe Giaffone, organizador das 500 Milhas e proprietário do Kartódromo Granja Viana. “O momento atual pede algumas alterações, como a duração da prova e protocolos de saúde, mas vamos fazer nosso melhor para que seja mais uma edição inesquecível. Neste ano, seguiremos a base da Pro-500, com as três categorias: a principal, a Light (estreantes) e Sênior (acima de 40 anos). Por ter menor duração, estamos esperando equipes menores, compostas por três ou até mesmo só dois pilotos.”

Alguns times já estão anunciando sua formação para a prova, como Rubens Barrichello, maior vencedor da história da prova com 10 vitórias. O ex-piloto de F1 que já anunciou que correrá ao lado de seus dois filhos, Eduardo e Fernando, e até divulgou o novo layout do seu kart. Giaffone também correrá mais uma vez ao lado do seu filho Nicolas.

Kart que Rubens Barrichello correrá as 500 Milhas de Kart Photo by: Divulgacao

Todas as baterias preliminares das 500 Milhas e as disputas do Brasileiro de Rotax serão entre sexta-feira e sábado antes da prova principal. Confira a programação completa.

