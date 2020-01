Campeão mundial de kart sobre Fernando Alonso em 1998, Ruben Carrapatoso está de volta às pistas, Envolvido em um projeto com a fabricante de chassis Thunder, ele visa disputar o Campeonato Mundial de Kart CIK/FIA, que será realizado no Brasil em 2020. O piloto fechou parceria com fábrica, que em 2019 conquistou diversos títulos nacionais e internacionais.

Vencedor de uma etapa do Campeonato Europeu de Kart em 2000 e dono de dois títulos de campeão brasileiro, Carrapatoso deverá disputar as principais competições nacionais no ano como preparação para o Mundial, que será disputado no final de outubro no Kartódromo Speed Park, em Birigui, interior do estado de São Paulo.

Para isto, ‘Carrapa’ representará a fábrica no Campeonato Sul-Americano, no Campeonato Brasileiro, na Copa Speed Park e na Copa São Paulo Light.

“Quero correr o Mundial este ano e acho que correr com a Thunder vai me ajudar muito nesta preparação”, disse Carrapatoso. “Corri com Thunder em 2010, logo no início da marca, e é muito legal poder voltar com eles nesta outra época da empresa.”

“O chassi é muito bom, venceu muitos campeonatos em 2019 e acho que darei vários passos à frente competindo com os Thunder neste projeto que nós, fábrica e eu, temos pela frente”, explicou.

