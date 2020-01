O Brasil é um dos principais celeiros de pilotos do mundo, com dezenas deles ganhando destaque a partir do kartismo a cada ano, vislumbrando carreira internacional, bem como o grande sonho de chegar à Fórmula 1. Essa teoria se aplica até para aqueles que não nascem em nosso país.

É o caso da piloto Aurélia Nobels, que nasceu nos Estados Unidos e filha de pais belgas. Ela chegou ao país aos três anos de idade, por conta da profissão do pai. A prodígio, hoje com 12, foi selecionada em 2019 para ser membro da Academia de Pilotos da Shell, uma das mais conceituadas do país, referência no automobilismo mundial.

Mas além de hoje fazer parte do programa, Aurélia também esteve sob os cuidados de outra referência no esporte: Tuka Rocha. Segundo ela, foi o ex-piloto da Stock Car e proprietário do Speedland, um dos maiores centros de entretenimento do esporte a motor do Brasil, que deu o empurrão definitivo para decidir pela carreira de piloto.

“No começo, foi o meu irmão que queria andar de kart de brincadeira, mas toda a família acabou se reunindo para correr no Speedland e eu acabei gostando muito”, disse com exclusividade ao Motorsport.com. “O Tuka Rocha me disse que eu deveria começar a correr profissionalmente. Meus pais procuraram uma equipe e agora estou correndo de kart profissionalmente.”

“Agora estou me concentrando no kart e depois vou tentar os carros, quem sabe chegar até a Fórmula 1.”

Durante o GP do Brasil de F1, em Interlagos, Aurélia e outros pilotos do programa puderam visitar os boxes da Alfa Romeo durante o evento para aprender como funciona uma equipe de F1. A experiência para a garota foi inesquecível.

“Foi uma experiência muito legal, pela primeira vez vi os carros e pilotos de perto, até fiz o fone também (acompanhou treino ouvindo a comunicação entre equipe e piloto), vi o volante que eles usam, entre outras coisas. Fiz algumas perguntas para os chefes, gostei bastante. Nunca imaginei que poderia me aproximar deles.”

Com tão pouca idade e já inserida no ambiente profissional do automobilismo, Aurélia declarou idolatria a um dos novos expoentes da F1 e do que gosta de acompanhar nas corridas atualmente.

“Gosto muito de ver o Leclerc na F1, assisto também a Stock Car, às vezes até assisto corridas de kart para treinar.”

“Leclerc é o meu ídolo mesmo. Gosto também de todas as mulheres, não tenho uma preferida, mas quero ir mais longe do que todas elas”, completou.