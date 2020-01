Além de competir na Stock Car e estar à frente do projeto que pode levar a Fórmula E ao Rio de Janeiro em 2021, Nelsinho Piquet também está envolvido em um megaempreendimento na Flórida, Estados Unidos.

Trata-se do Piquet Entertainment Park, complexo voltado ao entretenimento, focado no esporte a motor.

O local contará com uma pista de kart de 1.490 metros, desenvolvida pela Tilke Engineers & Architects, do alemão Hermann Tilke, responsável pelo layout de pistas da F1 como China, Bahrein, Austin, entre outras.

Além do kart, quem for ao complexo poderá aproveitar a área indoor com outros tipos de entretenimento, como boliche, patinação, além de poder ver in loco réplicas de carros da F1, e de todo acervo histórico da família Piquet.

O local também servirá de nova sede da Piquet Sports, equipe que abriga os projetos de automobilismo dos Piquet.

O desenho da pista, além de detalhes do complexo, foi divulgada nas redes sociais de Nelsinho.

Fórmula E no Rio

Nelsinho é o principal articulador de uma nova tentativa de trazer a Fórmula E ao Brasil, especificamente ao Rio de Janeiro. O primeiro campeão da categoria de carros elétricos explico como está trabalhando no projeto, que deve ocupar o Parque Olímpico, coincidentemente o mesmo local em que um dia abrigou o Autódromo de Jacarepaguá.

"A primeira vez que o trabalho está sendo feito direito é agora. Um grupo de empresários chegou até mim querendo fazer e eu falei que tudo bem, mas vamos fazer direito. Dinheiro, para ser bem honesto, não é o mais difícil. O mais difícil realmente é ter o aval para que todos apoiem. A categoria veio e aprovou o local, no Parque Olímpico. Com isso, eles mandam todas as mudanças que temos que fazer, mas é o local adequado. No resto da cidade, não dá".

Nelsinho também explicou o papel do poder público, bem como a influência do presidente Jair Bolsonaro neste processo.

“É muito importante termos o OK do presidente para facilitar a abertura de empresas, seja de empresas ou de órgãos públicos”, disse Nelsinho ao Motorsport.com. “‘Olha, o Jair está disposto a fazer o negócio, está aqui a carta dele’. É uma ajuda. Não quer dizer que ele vai mandar nas pessoas, porque não é assim que funciona, mas a gente tem o suporte dele, o que fortalece nosso projeto em termos de abrir portas e ter todo mundo envolvido no processo.”

A saga brasileira na Fórmula E

O Brasil não faz parte do calendário da Fórmula E na temporada 2019/2020. O Chile é o único representante sul-americano para no atual campeonato. Já tentamos receber a categoria em algumas oportunidades, mas as tratativas não foram adiante. Relembre o histórico: