Campeonato Brasileiro de Kart se aproxima de 350 inscrições confirmadas
Principal campeonato do kartismo nacional será realizado no Beto Carrero no próximo mês com 15 categorias em disputa
A 56ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart já conta com 346 inscrições confirmadas e a cada dia aumenta a expectativa para a disputa da maior competição da modalidade no Brasil. O campeonato reunirá 15 categorias, divididas em dois grupos, entre os dias 6 e 18 de dezembro no kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC).
No primeiro grupo, entre os dias 6 e 11 de dezembro, estarão sete delas: Mirim, Cadete, F4 Júnior, F4 Graduados, F4 SS / SSM, OK FIA e OK Júnior.
No segundo, de 13 a 18 de dezembro, as outras oito: Júnior Menor, Júnior, Graduados A e B, Sênior B + Novatos (Sprinter), KZ Graduado + KZ Sênior, Sênior A, SS/SSM e F4 Sênior.
A categoria com o maior número de inscritos até o momento é a Cadete, com 45 pilotos confirmados. Na F4 Graduados, o grid também já conta com 36 pilotos, que é o limite determinado pelo regulamento, e outros 10 em fila de espera. Em terceiro, com 31 inscritos em cada uma delas, estão as categorias F4 Sênior e Sprinter.
Pole no Campeonato Mundial de Kart da FIA, encerrado no último fim de semana, na Espanha, o catarinense Gabriel Gomez também já garantiu presença no Brasileiro e estará nas categorias Graduados e OK FIA.
As inscrições seguem abertas no site da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) neste link.
Elas poderão ser feitas até o dia 30 deste mês com o desconto do 2º lote: 1.420,00 reais para as categorias Mirim e Cadete e 2.850,00 reais para as demais. O valor do aluguel de motor (até 30 de novembro) é de 600,00 reais (Mirim e Cadete) e 830,00 reais (categorias F4).
A 56ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart terá nove horas de transmissões ao vivo de suas finais pelo canal SporTV e também poderá ser acompanhada pelo canal da CBA BR Kart no Youtube.
A programação completa do evento será divulgada nos próximos dias.
Confira os pilotos já confirmados na 56ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart:
Cadete
FELIPE GRANDO
BERNARDO WÜRZIUS WEBER
VINICIUS ARAGÃO NEPOMUCENO MUNIZ
MATHEUS CARVALHO ARJONAS
MATEUS DE OLIVEIRA ANTUNES
MIGUEL EUGENIO DA SILVA GAZZINEO
LUIZ GUILHERME KANASHIRO GOMES
VINICIUS DE GOES APOLINARIO
DANIEL SARAIVA CASTELO
MATEUS SOUZA MARTIN
FRANCISCO NETO CAMILO
RAFAEL GIORDANI GRANDO PODHORODECKI MONTEIRO
THEO KUSELIAUSKAS OLIVEIRA SALOMÃO ARAUJO
ARTHUR GONÇALVES CORDEIRO
GUILHERME MOLEIRO
CARLOS ALBERTO ALVES DOS SANTOS NETO
BERNARDO FURLAN SILVA MOTTER
JOÃO GIANNETTI PEREIRA
OTÁVIO AUGUSTO VIANA DA SILVA
FERNANDO MARCONDES TEIXEIRA DE CARVALHO
GUSTAVO BONK CORDEIRO
LORENZO DE CASTRO DOMINGUES
AUGUSTO CORREA VERNIERI BARBOZA
NAIM PHILIPP SALEH
RAFAEL PACHER MACHADO
GABRIEL BRITO DAUM
LUIZ FELIPE QUEIROZ SILVA
PAULO DA SILVA WILLEMANN FILHO
NICOLAS BENINCA GUTH
ELI PERES STEINBRUCH
MURILO SANTOS DUARTE
VINICIUS SOUZA FERRO
ENZO DONATO MACEDO
CAIO WALNIER ZORZETTO
LORENZO PINAREL BERGALLO
PABLO HATTORI RODRIGUES
ANTONIO BARCELLOS CORREA LIMA
LUCAS JUNG SCHERER
ARTHUR DALPIERO ROCHA
LOURENÇO COGO VARELA
JOÃO PAULO RODRIGUES BONADIMAN
DAVI CAETANO CERQUEIRA
RAPHAEL RODRIGUES GEBARA
JOÃO VICENTE BONETTI
CHRISTIAN MOSIMANN
F4 Graduados
ANTONELLA FARINA BASSANI
FELIPE MELLO LEITE
PEDRO PIERONI GONÇALVES DE OLIVEIRA
ANDRE DE FREITAS ALBUQUERQUE CASTRO
FREDERICO BUENO
MARCELO MAGNANI
LUIS MATHEUS THEISEN DE CASTRO
WESLEY PIVA
JORGE MANUEL LAGES FERNANDES
MATHEUS SANT ANNA S. DE CASTRO SANTOS
RUAN ARAUJO BELIZARIO
LUCAS SEIXAS DA SILVA
RAPHAEL XAVIER MARTIN
RAFAEL PRADA
MURILO FIORE DE BARCELLOS
RAFAEL VELHO DE OLIVEIRA
WALDIR BELIZARIO JUNIOR
ALINE APARECIDA BATISTA
ROBERTO WUTHSTRACK JUNIOR
GUSTAVO RISCHBECK TODESCAT
DANIEL BARBOSA OLIVEIRA
RAFAEL FRANCA DE OLIVEIRA REIS
JOSE VICTOR BACKES
HELENA TEIXEIRA DE MELO
JUAN DANIEL SILVA SALGADO
ANDRÉ NOVAES
MARCOS ADRIANO DA SILVA
LUCIANO ALMEIDA GARCIA
BRUNO PAGGIARO MAZON
IGOR ALMEIDA FEIO RIBEIRO
ANDRÉ SALMORIA
SANDRO PEREIRA CIBIEN
GIULLIANO TAINO FORCOLIN
LUCAS DELAVI BEHAGUE
SINDER BITTON NETO
MIGUEL AUGUSTO SUBTIL
F4 Júnior
FREDERICO MENESES BICALHO
ARTHUR MATOS PEREIRA
LEONARDO ANESI
THOMAZ BELIZARIO FERREIRA
PIETRO LIRA TORNERI
LUIZ FERNANDO MARTINS LOPES
ANTONELLA FARINA BASSANI
MIGUEL FRAZÃO BATALHA TAVARES
RENATO RODRIGUES MARTINS
MATHEUS CRISTIAN SCHILLO
ENZO BORTOLATO
GABRIEL DAMINELLI FERREIRA
RICARDO SCOFANO DE MORAES
PEDRO RICARDO BARROS CABRAL DE ALMEIDA
THIAGO MARQUETO MIRANDA
JOÃO ALFREDO PINTO PINHEIRO FILHO
EDUARDO PALU DE ARAUJO
HENRIQUE REBOUÇAS DE FREITAS
GONÇALO JUNG SCHERER
ENZO ORESTES FERREIRA DA SILVA
GABRIEL KOENIGKAN
VICTOR GARGALAC TIERI
RAFAEL BALVEDI VASCO
GUILHERME COUTO DE MELO BITTENCOURT
HENRY LUCAS BRAGA CORREIA
PEDRO DE LUCIO VALENTIM
YASSIN MAHOMED ABOOBAKAR
HEITOR VASCONCELOS SOLLA
LEONARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
F4 Sênior
JOSE RICARDO LIMA DE OLIVEIRA
FABIO VICENTE MATHOSO
EDUARDO GUIDI MARTINS
JULIANO BASSANI
GABRIEL ROSA DE CAMARGO
GUILHERME AUGUSTO MATTOS VOLTOLINI
ROBERTO VIEIRA SARAIVA FILHO
LUIS MATHEUS THEISEN DE CASTRO
FELIPE MELLO LEITE
RODOLFO LEANDRO SIGNORETTI
WILLIAN FERENS
JACQUES DA ROCHA FRANÇA
MARCELO FERREIRA SCHMIDT
LUCAS ZACANTE DE SOUZA
AUGUSTO CANIZELLA CHAGAS
ALBERTO SAVERIO CATTUCCI FILHO
WALDIR BELIZARIO JUNIOR
CARLOS ANDREY JUNIOR
RODRIGO TAVARES DANTAS
RENATO GIAMPIETRO DE ALMEIDA
LUCIANO ALMEIDA GARCIA
RODRIGO HENRIQUE VICENTE
IGOR ALMEIDA FEIO RIBEIRO
REINALDO FANTOZZI JUNIOR
KLEBER CHRISTIAN MOURA
MARCIO GAZQUEZ RAMALHO
DGEISON DE LUCCA
RICARDO DOUGLAS PINHEIRO
LUCAS SEIXAS DA SILVA
JORGE MANUEL LAGES FERNANDES
ROBERTO WUTHSTRACK JUNIOR
F4 Super Sênior / F4 Super Sênior Master
ANDRE VARGAS BERNARDO
MARCIO EDUARDO DA SILVA PEREIRA
ROBERTO NOACK
OSCAR ALVES NETO
ARISTIDES SANTOS LIMA
MARCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA
PAULO CEZAR FELDNER MARTINS JUNIOR
MARCELO ARAUJO DO VALLE SILVESTRE
EDIVAN JOSE MONTEIRO
RODRIGO JACOBINA STEPHANINI
MAIQUE PAPARELI
RODRIGO ANZANELLO
MARCOS ADRIANO DA SILVA
FAUSTO QUEIROS DE SÁ
PAULO FARIAS ANTONIO
ROGERIO ABRANCHES ALCÂNTARA
SANDRO PEREIRA CIBIEN
MAURICIO BALANCIN GUZZO
PAULO RICARDO FARIA DE SANT ANNA
RAFAEL NOGUEIRA CAVALCANTI
CESAR A. SANTOS
VALDEMIRO ARAUJO OLIVEIRA
DAGNOR ROBERTO SCHNEIDER
MUNIR LEITE ABOISSA
PAULO HENRIQUE VEIGAS NASSER
MARCIA CRISTINA LUCAS DE ALMEIDA
JOSE RAUL GIRONDI
LUIS FERNANDO ARMANI DA SILVA
RICARDO GUIMARÃES ALBUQUERQUE CASTRO
Graduados
GABRIEL GOMEZ
JOSE LUIZ OSTI MUGGIATI NETO
AUGUSTO CEZAR FONTANELLA
JOÃO PEDRO ORBAN DE OLIVEIRA
JULIA ANJOS JOKINEN
RAFAELA DAMINELLI FERREIRA
CARLOS EDUARDO BONINI FRANCO
JOÃO LUIS GUTTIERREZ POCAY
BRUNO SCHUBERT PIEROZAN
IDILSON BRANCO VIEIRA DA SILVA
JOÃO PEDRO BORDIN BORTOLUZZI
MURILO FIORE DE BARCELLOS
NELSON RIBEIRO SOARES NETO
JOÃO VICTOR TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO
LUCAS DA SILVA MENDES
KEVIN EUSTAQUIO DE OLIVEIRA LIMA
JOSE VICTOR BACKES
LUCAS MACHADO STAICO
ENZO CORREA PRANDO
DANIEL SANTOS CORRÊA MOURA
ANDRE NICASTRO
GUILHERME BACKES
OLIN GALLI
Júnior
ALVARO YOON CHO
FELIPE MALINOWSKI DOS SANTOS
LUCA SIMÕES SARAIVA NEUENSCHWANDER
GUILHERME FAVARETE
VASCO MARTINS CARVALHO PEDRO
GUSTAVO CASTELLO DE FRANÇA
MARIA EDUARDA BOSCARINO NIENKOTTER
AURELIA CORINE NOBELS
ANTONELLA FARINA BASSANI
PEDRO HENRIQUE RODOVALHO CLEROT
ERICK BORGHEZAN SCHOTTEN
GABRIEL ASSUNÇÃO GOMES DE LEMOS
JOÃO ALFREDO PINTO PINHEIRO FILHO
EDUARDO PALU DE ARAUJO
GUILHERME QUINTEIRO DO VALE
GONÇALO JUNG SCHERER
JOÃO VITOR RODRIGUES LADEIRA
JOAQUIM CORDEIRO MELGACO MARQUES
VICTOR HUGO LARA DINIZ
GABRIEL LUCATEL DE ALMEIDA MOURA
Júnior Menor
THOMAZ BELIZARIO FERREIRA
PIETRO LIRA TORNERI
GABRIEL SANO DA SILVA RABELO
ETHAN KEVIN AYRTON NOBELS
ENZO BRUSTELLO RANIERI
ARTUR RENATO LEMOS HOFF
BERNARDO GENTIL PORTO LIMA
LUCCA ROSSI
AUGUSTO TONIOLO
MARCELO MUZOLON TORTATO
NICOLLAS CUNHA LORETTI DA SILVEIRA
FILIPPO SCHULZE BLANCK FIORENTINO
ENZO BELTRÃO NIENKOTTER
ALFREDO VIEIRA IBIAPINA FILHO
YURI YASUKAWA MORELLI PEREIRA
GUSTAVO CARVALHO GALVÃO
GABRIEL KOENIGKAN
MIGUEL MAXIMO ABRAS PINTO COELHO
LUCAS MOURA DE CASTRO
PIETRO ALMEIDA NALESSO
AKYU DE LARA MYASAVA
KZ
ANDREY VISHNEVSKY FORTES
ANTONELLA FARINA BASSANI
DANILO SE DIRANI
PEDRO PIQUET
FELIPE RIBEIRO WOLFF
MAURICIO LOBATO BRISOLLA
MARCO ANTONIO RAIMUNDO
Mirim
BREMNER RODRIGUES GRACINDO JUNIOR
VICENTE DA SILVA
PEDRO OLIVEIRA SANTA ROSA
RAFAEL SOUZA CORSINO GUIMARÃES
ANGELO PEGORARO PREDEBON
BENJAMIN GASPARRINI
VINICIUS GABRIEL DA SILVA
DAVI AUGUSTO IANOWICH HONÓRIO
LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA
SAMUEL SOUZA SAMPAIO
LORENZO MUSSO SIMONETTI
THEO DE BARROS NAVES GONÇALVES
MIGUEL BARBOSA RABELO SANTOS
PIETRO DE CARVALHO CORBACHO
OK FIA
GABRIEL GOMEZ
JOÃO LUIS GUTTIERREZ POCAY
LUCAS DA SILVA MENDES
ARTHUR BARROS PAVIE RIBEIRO
ENZO CORREA PRANDO
EDUARDO VENANCIO RITZMANN
ANDRE NICASTRO
ROGERIO LEITZKE GROTTA
OLIN GALLI
OK Júnior
GABRIEL LUCATEL DE ALMEIDA MOURA
ALVARO YOON CHO
GABRIEL SANO DA SILVA RABELO
AURELIA CORINE NOBELS
ETHAN KEVIN AYRTON NOBELS
PEDRO HENRIQUE RODOVALHO CLEROT
LUCAS MOURA DE CASTRO
ERICK BORGHEZAN SCHOTTEN
FILIPPO SCHULZE BLANCK FIORENTINO
GUSTAVO CARVALHO GALVÃO
VASCO MARTINS CARVALHO PEDRO
ENZO BELTRÃO NIENKOTTER
AKYU DE LARA MYASAVA
ALFREDO VIEIRA IBIAPINA FILHO
Sênior
VICTOR HUGO DECHANDT BROCHADO
CARLOS HENRIQUE ROSIN
LUCAS CHIMELLO PEREIRA LEITE
RUBENS DECOUSSAU TILKIAN
DENNIS DIRANI
ANDRE JORDÃO LORENZO DE ROSARIO
GUSTAVO RISCHBECK TODESCAT
VICTOR LYRA GUIMARÃES LUZ
RODRIGO DE ANDRADE SOARES
LEONARDO NIENKOTTER
LEANDRO GUILHERME LADEIA ALMEIDA
RAFAEL PASTORELLO
LUIZ EDUARDO VOTA SALAU
MARCO ANTONIO RAIMUNDO
ANTONIO FRANCESCO VENTRE FIGLIO
Sprinter
FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
RAFAEL CANEDO DE BARROS
GUSTAVO KALINOWSKI
MARIO HENRIQUE AOKI BRANDINI
UBIRAJARA LOPES RAMOS FILHO
GUSTAVO FAVORETTO PERTILE
PEDRO PIERONI GONÇALVES DE OLIVEIRA
FREDERICO BUENO
ANTONIO GUILHERME FLEISCHMANN ALVES
FELIPE LUTEREK TOZZO
RAFAEL PRADA
ERIC NILSON DE CASTRO SANTOS
LEONARDO ROBERTO SCUSSEL CARDOSO
GABRIEL PIOTROWSKI DE LIMA
MATEUS MANHANI BARELLA
MIGUEL RANGEL FREITAS
JOÃO PEDRO DE CARVALHO RAMOS SILVA
CESAR AUGUSTO KOZEN
KAIO DIAS DE ASSUNCAO
VITOR ALMEIDA MOTTA
DIEGO BARBOSA DE FARIA BRITO
ANDRÉ NOVAES
RAI ALVES DA CRUZ
ARTHUR DE MELLO NIGRO
ANDRÉ MILAGRES SILVEIRA
EDUARDO DE OLIVEIRA PEREZ
ROGERIO LEITZKE GROTTA
JULIO CESAR TREVISAN REIS DE OLIVEIRA
RYAN KENJI DE ABREU NISHIOKA
PEDRO GUILHERME LIMA
ARTHUR BARROS PAVIE RIBEIRO
Super Sênior / SSM
CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES
VICTOR HUGO DECHANDT BROCHADO
LUIZ AUGUSTO DE LIMA CORREA
JUNIOR PINTO
AROLDO RODRIGUES FERREIRA
ROBERTO AMARAL DE ALMEIDA ROCHA
CHRISTIANO MATTHEIS LONDRES
RAPHAEL FILIZOLA
RODRIGO PIQUET SOUTO MAIOR
MAIQUE PAPARELI
GONÇALO BONET ALLAGE
ALESSANDRO RAMALHO XAVIER
FRANCISCO JOSE SOARES VIANNA
MARCOS KASSARDJIAN
AMILCAR MUGNAINI
TIMO JUHANI JOKINEN
MANOEL SEVERINO DE QUEIROZ NETO
JOSE RAUL GIRONDI
GERALDO SOARES DE LIMA
EUVALDO GUIMARÃES LUZ
JEDSON JOÃO VICENTE
MUNIR LEITE ABOISSA
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