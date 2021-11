A 56ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart já conta com 346 inscrições confirmadas e a cada dia aumenta a expectativa para a disputa da maior competição da modalidade no Brasil. O campeonato reunirá 15 categorias, divididas em dois grupos, entre os dias 6 e 18 de dezembro no kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC).

No primeiro grupo, entre os dias 6 e 11 de dezembro, estarão sete delas: Mirim, Cadete, F4 Júnior, F4 Graduados, F4 SS / SSM, OK FIA e OK Júnior.

No segundo, de 13 a 18 de dezembro, as outras oito: Júnior Menor, Júnior, Graduados A e B, Sênior B + Novatos (Sprinter), KZ Graduado + KZ Sênior, Sênior A, SS/SSM e F4 Sênior.

A categoria com o maior número de inscritos até o momento é a Cadete, com 45 pilotos confirmados. Na F4 Graduados, o grid também já conta com 36 pilotos, que é o limite determinado pelo regulamento, e outros 10 em fila de espera. Em terceiro, com 31 inscritos em cada uma delas, estão as categorias F4 Sênior e Sprinter.

Pole no Campeonato Mundial de Kart da FIA, encerrado no último fim de semana, na Espanha, o catarinense Gabriel Gomez também já garantiu presença no Brasileiro e estará nas categorias Graduados e OK FIA.

As inscrições seguem abertas no site da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) neste link.

Elas poderão ser feitas até o dia 30 deste mês com o desconto do 2º lote: 1.420,00 reais para as categorias Mirim e Cadete e 2.850,00 reais para as demais. O valor do aluguel de motor (até 30 de novembro) é de 600,00 reais (Mirim e Cadete) e 830,00 reais (categorias F4).

A 56ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart terá nove horas de transmissões ao vivo de suas finais pelo canal SporTV e também poderá ser acompanhada pelo canal da CBA BR Kart no Youtube.

A programação completa do evento será divulgada nos próximos dias.

Confira os pilotos já confirmados na 56ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart:

Cadete

FELIPE GRANDO

BERNARDO WÜRZIUS WEBER

VINICIUS ARAGÃO NEPOMUCENO MUNIZ

MATHEUS CARVALHO ARJONAS

MATEUS DE OLIVEIRA ANTUNES

MIGUEL EUGENIO DA SILVA GAZZINEO

LUIZ GUILHERME KANASHIRO GOMES

VINICIUS DE GOES APOLINARIO

DANIEL SARAIVA CASTELO

MATEUS SOUZA MARTIN

FRANCISCO NETO CAMILO

RAFAEL GIORDANI GRANDO PODHORODECKI MONTEIRO

THEO KUSELIAUSKAS OLIVEIRA SALOMÃO ARAUJO

ARTHUR GONÇALVES CORDEIRO

GUILHERME MOLEIRO

CARLOS ALBERTO ALVES DOS SANTOS NETO

BERNARDO FURLAN SILVA MOTTER

JOÃO GIANNETTI PEREIRA

OTÁVIO AUGUSTO VIANA DA SILVA

FERNANDO MARCONDES TEIXEIRA DE CARVALHO

GUSTAVO BONK CORDEIRO

LORENZO DE CASTRO DOMINGUES

AUGUSTO CORREA VERNIERI BARBOZA

NAIM PHILIPP SALEH

RAFAEL PACHER MACHADO

GABRIEL BRITO DAUM

LUIZ FELIPE QUEIROZ SILVA

PAULO DA SILVA WILLEMANN FILHO

NICOLAS BENINCA GUTH

ELI PERES STEINBRUCH

MURILO SANTOS DUARTE

VINICIUS SOUZA FERRO

ENZO DONATO MACEDO

CAIO WALNIER ZORZETTO

LORENZO PINAREL BERGALLO

PABLO HATTORI RODRIGUES

ANTONIO BARCELLOS CORREA LIMA

LUCAS JUNG SCHERER

ARTHUR DALPIERO ROCHA

LOURENÇO COGO VARELA

JOÃO PAULO RODRIGUES BONADIMAN

DAVI CAETANO CERQUEIRA

RAPHAEL RODRIGUES GEBARA

JOÃO VICENTE BONETTI

CHRISTIAN MOSIMANN

F4 Graduados

ANTONELLA FARINA BASSANI

FELIPE MELLO LEITE

PEDRO PIERONI GONÇALVES DE OLIVEIRA

ANDRE DE FREITAS ALBUQUERQUE CASTRO

FREDERICO BUENO

MARCELO MAGNANI

LUIS MATHEUS THEISEN DE CASTRO

WESLEY PIVA

JORGE MANUEL LAGES FERNANDES

MATHEUS SANT ANNA S. DE CASTRO SANTOS

RUAN ARAUJO BELIZARIO

LUCAS SEIXAS DA SILVA

RAPHAEL XAVIER MARTIN

RAFAEL PRADA

MURILO FIORE DE BARCELLOS

RAFAEL VELHO DE OLIVEIRA

WALDIR BELIZARIO JUNIOR

ALINE APARECIDA BATISTA

ROBERTO WUTHSTRACK JUNIOR

GUSTAVO RISCHBECK TODESCAT

DANIEL BARBOSA OLIVEIRA

RAFAEL FRANCA DE OLIVEIRA REIS

JOSE VICTOR BACKES

HELENA TEIXEIRA DE MELO

JUAN DANIEL SILVA SALGADO

ANDRÉ NOVAES

MARCOS ADRIANO DA SILVA

LUCIANO ALMEIDA GARCIA

BRUNO PAGGIARO MAZON

IGOR ALMEIDA FEIO RIBEIRO

ANDRÉ SALMORIA

SANDRO PEREIRA CIBIEN

GIULLIANO TAINO FORCOLIN

LUCAS DELAVI BEHAGUE

SINDER BITTON NETO

MIGUEL AUGUSTO SUBTIL

F4 Júnior

FREDERICO MENESES BICALHO

ARTHUR MATOS PEREIRA

LEONARDO ANESI

THOMAZ BELIZARIO FERREIRA

PIETRO LIRA TORNERI

LUIZ FERNANDO MARTINS LOPES

ANTONELLA FARINA BASSANI

MIGUEL FRAZÃO BATALHA TAVARES

RENATO RODRIGUES MARTINS

MATHEUS CRISTIAN SCHILLO

ENZO BORTOLATO

GABRIEL DAMINELLI FERREIRA

RICARDO SCOFANO DE MORAES

PEDRO RICARDO BARROS CABRAL DE ALMEIDA

THIAGO MARQUETO MIRANDA

JOÃO ALFREDO PINTO PINHEIRO FILHO

EDUARDO PALU DE ARAUJO

HENRIQUE REBOUÇAS DE FREITAS

GONÇALO JUNG SCHERER

ENZO ORESTES FERREIRA DA SILVA

GABRIEL KOENIGKAN

VICTOR GARGALAC TIERI

RAFAEL BALVEDI VASCO

GUILHERME COUTO DE MELO BITTENCOURT

HENRY LUCAS BRAGA CORREIA

PEDRO DE LUCIO VALENTIM

YASSIN MAHOMED ABOOBAKAR

HEITOR VASCONCELOS SOLLA

LEONARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA

F4 Sênior

JOSE RICARDO LIMA DE OLIVEIRA

FABIO VICENTE MATHOSO

EDUARDO GUIDI MARTINS

JULIANO BASSANI

GABRIEL ROSA DE CAMARGO

GUILHERME AUGUSTO MATTOS VOLTOLINI

ROBERTO VIEIRA SARAIVA FILHO

LUIS MATHEUS THEISEN DE CASTRO

FELIPE MELLO LEITE

RODOLFO LEANDRO SIGNORETTI

WILLIAN FERENS

JACQUES DA ROCHA FRANÇA

MARCELO FERREIRA SCHMIDT

LUCAS ZACANTE DE SOUZA

AUGUSTO CANIZELLA CHAGAS

ALBERTO SAVERIO CATTUCCI FILHO

WALDIR BELIZARIO JUNIOR

CARLOS ANDREY JUNIOR

RODRIGO TAVARES DANTAS

RENATO GIAMPIETRO DE ALMEIDA

LUCIANO ALMEIDA GARCIA

RODRIGO HENRIQUE VICENTE

IGOR ALMEIDA FEIO RIBEIRO

REINALDO FANTOZZI JUNIOR

KLEBER CHRISTIAN MOURA

MARCIO GAZQUEZ RAMALHO

DGEISON DE LUCCA

RICARDO DOUGLAS PINHEIRO

LUCAS SEIXAS DA SILVA

JORGE MANUEL LAGES FERNANDES

ROBERTO WUTHSTRACK JUNIOR

F4 Super Sênior / F4 Super Sênior Master

ANDRE VARGAS BERNARDO

MARCIO EDUARDO DA SILVA PEREIRA

ROBERTO NOACK

OSCAR ALVES NETO

ARISTIDES SANTOS LIMA

MARCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA

PAULO CEZAR FELDNER MARTINS JUNIOR

MARCELO ARAUJO DO VALLE SILVESTRE

EDIVAN JOSE MONTEIRO

RODRIGO JACOBINA STEPHANINI

MAIQUE PAPARELI

RODRIGO ANZANELLO

MARCOS ADRIANO DA SILVA

FAUSTO QUEIROS DE SÁ

PAULO FARIAS ANTONIO

ROGERIO ABRANCHES ALCÂNTARA

SANDRO PEREIRA CIBIEN

MAURICIO BALANCIN GUZZO

PAULO RICARDO FARIA DE SANT ANNA

RAFAEL NOGUEIRA CAVALCANTI

CESAR A. SANTOS

VALDEMIRO ARAUJO OLIVEIRA

DAGNOR ROBERTO SCHNEIDER

MUNIR LEITE ABOISSA

PAULO HENRIQUE VEIGAS NASSER

MARCIA CRISTINA LUCAS DE ALMEIDA

JOSE RAUL GIRONDI

LUIS FERNANDO ARMANI DA SILVA

RICARDO GUIMARÃES ALBUQUERQUE CASTRO

Graduados

GABRIEL GOMEZ

JOSE LUIZ OSTI MUGGIATI NETO

AUGUSTO CEZAR FONTANELLA

JOÃO PEDRO ORBAN DE OLIVEIRA

JULIA ANJOS JOKINEN

RAFAELA DAMINELLI FERREIRA

CARLOS EDUARDO BONINI FRANCO

JOÃO LUIS GUTTIERREZ POCAY

BRUNO SCHUBERT PIEROZAN

IDILSON BRANCO VIEIRA DA SILVA

JOÃO PEDRO BORDIN BORTOLUZZI

MURILO FIORE DE BARCELLOS

NELSON RIBEIRO SOARES NETO

JOÃO VICTOR TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO

LUCAS DA SILVA MENDES

KEVIN EUSTAQUIO DE OLIVEIRA LIMA

JOSE VICTOR BACKES

LUCAS MACHADO STAICO

ENZO CORREA PRANDO

DANIEL SANTOS CORRÊA MOURA

ANDRE NICASTRO

GUILHERME BACKES

OLIN GALLI

Júnior

ALVARO YOON CHO

FELIPE MALINOWSKI DOS SANTOS

LUCA SIMÕES SARAIVA NEUENSCHWANDER

GUILHERME FAVARETE

VASCO MARTINS CARVALHO PEDRO

GUSTAVO CASTELLO DE FRANÇA

MARIA EDUARDA BOSCARINO NIENKOTTER

AURELIA CORINE NOBELS

ANTONELLA FARINA BASSANI

PEDRO HENRIQUE RODOVALHO CLEROT

ERICK BORGHEZAN SCHOTTEN

GABRIEL ASSUNÇÃO GOMES DE LEMOS

JOÃO ALFREDO PINTO PINHEIRO FILHO

EDUARDO PALU DE ARAUJO

GUILHERME QUINTEIRO DO VALE

GONÇALO JUNG SCHERER

JOÃO VITOR RODRIGUES LADEIRA

JOAQUIM CORDEIRO MELGACO MARQUES

VICTOR HUGO LARA DINIZ

GABRIEL LUCATEL DE ALMEIDA MOURA

Júnior Menor

THOMAZ BELIZARIO FERREIRA

PIETRO LIRA TORNERI

GABRIEL SANO DA SILVA RABELO

ETHAN KEVIN AYRTON NOBELS

ENZO BRUSTELLO RANIERI

ARTUR RENATO LEMOS HOFF

BERNARDO GENTIL PORTO LIMA

LUCCA ROSSI

AUGUSTO TONIOLO

MARCELO MUZOLON TORTATO

NICOLLAS CUNHA LORETTI DA SILVEIRA

FILIPPO SCHULZE BLANCK FIORENTINO

ENZO BELTRÃO NIENKOTTER

ALFREDO VIEIRA IBIAPINA FILHO

YURI YASUKAWA MORELLI PEREIRA

GUSTAVO CARVALHO GALVÃO

GABRIEL KOENIGKAN

MIGUEL MAXIMO ABRAS PINTO COELHO

LUCAS MOURA DE CASTRO

PIETRO ALMEIDA NALESSO

AKYU DE LARA MYASAVA

KZ

ANDREY VISHNEVSKY FORTES

ANTONELLA FARINA BASSANI

DANILO SE DIRANI

PEDRO PIQUET

FELIPE RIBEIRO WOLFF

MAURICIO LOBATO BRISOLLA

MARCO ANTONIO RAIMUNDO

Mirim

BREMNER RODRIGUES GRACINDO JUNIOR

VICENTE DA SILVA

PEDRO OLIVEIRA SANTA ROSA

RAFAEL SOUZA CORSINO GUIMARÃES

ANGELO PEGORARO PREDEBON

BENJAMIN GASPARRINI

VINICIUS GABRIEL DA SILVA

DAVI AUGUSTO IANOWICH HONÓRIO

LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA

SAMUEL SOUZA SAMPAIO

LORENZO MUSSO SIMONETTI

THEO DE BARROS NAVES GONÇALVES

MIGUEL BARBOSA RABELO SANTOS

PIETRO DE CARVALHO CORBACHO

OK FIA

GABRIEL GOMEZ

JOÃO LUIS GUTTIERREZ POCAY

LUCAS DA SILVA MENDES

ARTHUR BARROS PAVIE RIBEIRO

ENZO CORREA PRANDO

EDUARDO VENANCIO RITZMANN

ANDRE NICASTRO

ROGERIO LEITZKE GROTTA

OLIN GALLI

OK Júnior

GABRIEL LUCATEL DE ALMEIDA MOURA

ALVARO YOON CHO

GABRIEL SANO DA SILVA RABELO

AURELIA CORINE NOBELS

ETHAN KEVIN AYRTON NOBELS

PEDRO HENRIQUE RODOVALHO CLEROT

LUCAS MOURA DE CASTRO

ERICK BORGHEZAN SCHOTTEN

FILIPPO SCHULZE BLANCK FIORENTINO

GUSTAVO CARVALHO GALVÃO

VASCO MARTINS CARVALHO PEDRO

ENZO BELTRÃO NIENKOTTER

AKYU DE LARA MYASAVA

ALFREDO VIEIRA IBIAPINA FILHO

Sênior

VICTOR HUGO DECHANDT BROCHADO

CARLOS HENRIQUE ROSIN

LUCAS CHIMELLO PEREIRA LEITE

RUBENS DECOUSSAU TILKIAN

DENNIS DIRANI

ANDRE JORDÃO LORENZO DE ROSARIO

GUSTAVO RISCHBECK TODESCAT

VICTOR LYRA GUIMARÃES LUZ

RODRIGO DE ANDRADE SOARES

LEONARDO NIENKOTTER

LEANDRO GUILHERME LADEIA ALMEIDA

RAFAEL PASTORELLO

LUIZ EDUARDO VOTA SALAU

MARCO ANTONIO RAIMUNDO

ANTONIO FRANCESCO VENTRE FIGLIO

Sprinter

FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

RAFAEL CANEDO DE BARROS

GUSTAVO KALINOWSKI

MARIO HENRIQUE AOKI BRANDINI

UBIRAJARA LOPES RAMOS FILHO

GUSTAVO FAVORETTO PERTILE

PEDRO PIERONI GONÇALVES DE OLIVEIRA

FREDERICO BUENO

ANTONIO GUILHERME FLEISCHMANN ALVES

FELIPE LUTEREK TOZZO

RAFAEL PRADA

ERIC NILSON DE CASTRO SANTOS

LEONARDO ROBERTO SCUSSEL CARDOSO

GABRIEL PIOTROWSKI DE LIMA

MATEUS MANHANI BARELLA

MIGUEL RANGEL FREITAS

JOÃO PEDRO DE CARVALHO RAMOS SILVA

CESAR AUGUSTO KOZEN

KAIO DIAS DE ASSUNCAO

VITOR ALMEIDA MOTTA

DIEGO BARBOSA DE FARIA BRITO

ANDRÉ NOVAES

RAI ALVES DA CRUZ

ARTHUR DE MELLO NIGRO

ANDRÉ MILAGRES SILVEIRA

EDUARDO DE OLIVEIRA PEREZ

ROGERIO LEITZKE GROTTA

JULIO CESAR TREVISAN REIS DE OLIVEIRA

RYAN KENJI DE ABREU NISHIOKA

PEDRO GUILHERME LIMA

ARTHUR BARROS PAVIE RIBEIRO

Super Sênior / SSM

CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES

VICTOR HUGO DECHANDT BROCHADO

LUIZ AUGUSTO DE LIMA CORREA

JUNIOR PINTO

AROLDO RODRIGUES FERREIRA

ROBERTO AMARAL DE ALMEIDA ROCHA

CHRISTIANO MATTHEIS LONDRES

RAPHAEL FILIZOLA

RODRIGO PIQUET SOUTO MAIOR

MAIQUE PAPARELI

GONÇALO BONET ALLAGE

ALESSANDRO RAMALHO XAVIER

FRANCISCO JOSE SOARES VIANNA

MARCOS KASSARDJIAN

AMILCAR MUGNAINI

TIMO JUHANI JOKINEN

MANOEL SEVERINO DE QUEIROZ NETO

JOSE RAUL GIRONDI

GERALDO SOARES DE LIMA

EUVALDO GUIMARÃES LUZ

JEDSON JOÃO VICENTE

MUNIR LEITE ABOISSA

F1 2021: RED BULL se dando bem no MÉXICO e BRASIL? Entenda por que ALTITUDE ajuda time de Verstappen

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #142 – Verstappen e Hamilton vão bater como Senna e Prost?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: