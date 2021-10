Um pneu furado estragou os planos de Rafael Câmara no Campeonato Mundial de Kart. O piloto da Oak Racing Team (ORT) brilhou na primeira volta da corrida final da temporada, saltando de quarto no grid para a vice-liderança no início e logo tratou de atacar Ugo Ugochukwu. Na penúltima curva do traçado de Campillos, ele surpreendeu o americano e assumiu a ponta em grande manobra.

A margem na frente era superior a 1.1s e a corrida se desenhava a favor do brasileiro com uma dura batalha pelo segundo lugar envolvendo três competidores, até que o kart #2 começou a perder rendimento.

Em meia volta, Tuuka Taponen tirou meio segundo. Então foi impossível defender a liderança. Dali em diante, o pernambucano virou presa fácil e foi perdendo terreno. Na volta 9 recolheu para os boxes da equipe Kart Republic com um pneu furado.

Foi um desfecho amargo para o piloto que dominou a cena do kart mundial no primeiro semestre. Vice-campeão mundial em 2019, Rafa Câmara ganhou três dos cinco campeonatos disputados neste ano.

"Muito triste pelo furo no pneu, que me tirou da prova", lamentou o brasileiro. "São coisas que acontecem no esporte a motor e hoje infelizmente foi comigo enquanto liderava a final do Mundial de Kart."

"Isso obviamente não apaga o bom trabalho que fizemos na temporada. Fomos competitivos o ano inteiro e voltaremos mais fortes. O ano foi positivo e a tristeza de abandonar hoje servirá de motivação no futuro", acrescentou.

Os planos para o restante da temporada para o competidor de 16 anos de idade incluem novos testes em monopostos, na sequência do trabalho de transição para os carros de fórmula.

