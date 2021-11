Rafa Câmara se despede da Kart Republic no WSK Final Cup em Adria

O capítulo final da exuberante trajetória de Rafael Câmara nas competições europeias de kart em 2021 será escrito no mesmo palco onde a trajetória foi iniciada em fevereiro. A pista italiana de Adria recebe neste fim de semana o WSK Final Cup.

Convidado pela equipe Kart Republic para fazer sua despedida do time no evento, Rafa aceitou de pronto e tratou de conciliar a etapa de Adria com os compromissos para a transição aos monopostos que já tem na Itália como piloto recém-recrutado pela Ferrari Driver Academy.

O pernambucano de 16 anos de idade teve a melhor temporada de sua carreira na tradicional equipe de kart responsável por revelar nomes como os dos campeões Lewis Hamilton e Nico Rosberg para as pistas do mundo.

Com o time do preparador Dino Chiesa foram conquistados três títulos de primeira linha – WSK Champions Cup, WSK Super Masters Series e Champions of the Future –, o vice-campeonato europeu e uma formidável participação no Campeonato Mundial, quando Rafa foi forçado a abandonar a final na liderança por pneu furado.

A performance convincente no kartismo europeu em 2021 chamou atenção da Escuderia Telmex, que indicou o brasileiro entre os quatro finalistas do programa de recrutamento de jovens talentos da Ferrari.

O cronograma do WSK Final Cup prevê atividades de pista para os 42 pilotos inscritos na classe OK desde quarta-feira. Mas, com treinos de F4 quarta e quinta, Rafa Câmara só vai se apresentar em Adria na sexta para competir de kart. Ele terá apenas um treino livre de 12 minutos antes do quali. Na própria sexta e no sábado acontecem as três baterias preliminares. O domingo é dia de pré-final e final. A corrida decisiva tem largada marcada para 10h (horário de Brasilia), com transmissão do canal da WSK no Youtube.

“Sou muito grato a todos na Kart Republic pela grande temporada que tivemos desde os testes de fevereiro”, disse Rafa. “Aprendi muito ao longo do ano e levarei para o resto da vida grandes memórias do trabalho que desenvolvemos em conjunto. O convite para competir o WSK Final Cup me deixou empolgado demais, ainda mais por correr novamente na pista de Adria, onde começamos a temporada com título da WSK Champions Cup e depois vencemos a etapa da WSK Super Masters Series. Espero encerrar em grande estilo a temporada no kart nesta etapa”

