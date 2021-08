A espera foi longa, já que a Copa Brasil de Kart não pode ser realizada em 2020, em virtude da pandemia do coronavírus. Mas valeu a pena aguardar e poder acompanhar as belas disputas da 22ª edição do evento, que foi dividida em dois grupos e contou com 275 inscritos. O segundo maior evento do kartismo nacional aconteceu entre os dias 21 e 30 de julho no kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina (PR).

Mesmo sem poder contar com a presença do público e ter uma quantidade restrita de pessoas no kartódromo, já que a pandemia ainda segue afetando a saúde no Brasil, o número de inscrições ficou bem próximo do recorde do evento, registrado em 2019, no Beto Carrero, em Penha (SC), onde 290 inscritos participaram da competição.

Com 15 categorias e, algumas delas divididas em subcategorias, a 22ª edição da Copa Brasil coroou 19 campeões: sendo um decacampeão do evento (André Nicastro), um tricampeão (Ernandes Onassis), um bicampeão (Danilo Dirani) e os demais conquistando o título pela primeira vez: Bernardo Leal, Theo Salomão, Victor Tieri, , Nestor Ferens, Giulliano Forcolin, Enzo Bedani, Enzo Prando, Alessandro Xavier, Jedson Vicente, Enzo Ranieri, Felipe Tozzo, Mateus Barella, Gabriel Moura, Rodrigo Soares, Lucas Mendes e Rodrigo Dantas (veja a relação das categorias abaixo).

Entre todos os inscritos, 16 federações do automobilismo nacional estiveram representadas (SP, PR, SC, RN, DF, GO, MG, MT, RJ, BA, ES, PE, MA, RS, TO e MS) e o evento ainda contou com a presença de um piloto do Paraguai. A Federação de Automobilismo de São Paulo (FASP) teve o maior número de inscrições (82), seguida pela Federação Paranaense de Automobilismo (FPRA), com 74 inscritos. Em terceiro lugar, com 46 inscritos, ficou a Federação de Automobilismo do Estado de Santa Catarina (FAUESC).

Entres os 19 campeões, seis também correram por São Paulo, cinco por Santa Catarina e três pelo Paraná. Os demais representaram as federações do Distrito Federal, Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Norte e Pernambuco.

“Foram 10 dias intensos, de muito trabalho, mas valeu cada segundo que dedicamos para fazer da 22ª edição da Copa Brasil de Kart um evento inesquecível. Apesar de todo momento difícil que ainda enfrentamos com a pandemia, podemos considerar um sucesso ter um grid com 275 pilotos, apenas 15 a menos que o recorde da edição da Copa em 2019. Se o número é bom, melhor ainda foi ouvir os relatos de pilotos e equipes satisfeitos com toda a organização e a experiência que tiveram no evento”, comentou Rubens Carcasci, presidente da Comissão Nacional de Kart (CNK).

“Gostaria de agradecer a todos os pilotos, equipes, preparadores, apoiadores, imprensa, aos comissários e membros da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e, especialmente, à Federação Paranaense de Automobilismo e à Associação dos Kartistas da Região de Londrina, que nos entregaram toda a estrutura para as disputas fantásticas que vimos na pista. Meu agradecimento também ao Giovanni Guerra, presidente da CBA, que sempre confiou no meu trabalho e de todo este time, que não mediu esforços para fazer o seu melhor. Temos muito caminho ainda pela frente, mas vamos trabalhar sempre em prol do kartismo brasileiro”, finalizou Carcasci.

Os vencedores da Copa Brasil de Kart faturaram troféus e os campeões também levaram como prêmio a isenção na inscrição para o Campeonato Brasileiro de Kart, que acontecerá em dezembro, no kartódromo Beto Carrero.

Na OK Júnior e OK FIA, os campeões Enzo Bedani e Enzo Prando ainda garantiram as vagas para representarem o Brasil no FIA Motorsport Games em outubro, em Paul Ricard, na França (com despesas assumidas pelos competidores). A competição, espécie de Olimpíadas da modalidade, terá 18 categorias de esportes a motor em disputa.

A realização da Copa Brasil de Kart em Londrina seguiu todos os protocolos de segurança sanitária, solicitados pelas autoridades locais, e todos os presentes foram testados para Covid-19 nas duas semanas do evento.

Em 2022, a festa da Copa Brasil será no Nordeste, com a disputa no kartódromo Emerson Fittipaldi, em Aracaju (SE). A data será divulgada em breve.

Confira os campeões da 22ª edição da Copa Brasil de Kart:

Categoria / Piloto / Federação / Equipe / Chassis

MIRIM - BERNARDO MORAES LEAL (FPEA) BILLY TEAM / MINI

CADETE - THEO SALOMÃO ARAUJO (FAUGO) RUSSO RACING / BRAVAR

F4 JÚNIOR - VICTOR TIERI (FASP) RED BODE / MINI

F4 GRADUADOS - GIULLIANO FORCOLIN (FASP) FORCOLIN RACING / MINI

F4 SUPER SÊNIOR - ERNANDES ONASSIS (FAUESC) ONS MOTOR SPORT / BRAVAR

F4 SUPER SÊNIOR MASTER - NESTOR FERENS (FAUESC) WS LOCAÇÕES / TECHSPEED

OK JÚNIOR - ENZO GARCIA BEDANI (FASP) D RACING / TONY KARTY

OK FIA - ENZO CORREA PRANDO (FASP) MEIRA COMPETIÇÕES / TONY KART

NOVATOS - FELIPE LUTEREK TOZZO (FAUESC) QUIRINO RACING /BRAVAR

SÊNIOR B - MATEUS MANHANI BARELLA (FAUESC) LEME COMPETICOES / MINI

SUPER SÊNIOR - ALESSANDRO RAMALHO XAVIER (FPRA) XAVIER / MINI

SUPER SÊNIOR MASTER - JEDSON JOÃO VICENTE (FPRA) RBC / MINI

KZ - DANILO DIRANI (FASP) FERNANDO MEIRA / TECHSPEED

SÊNIOR - RODRIGO DE ANDRADE SOARES (FPARN) SISDELI COMPETIÇÕES / TECHSPEED

JÚNIOR - GABRIEL MOURA (FAUESC) QUIRINO RACING / TONY KART

JÚNIOR MENOR - ENZO BRUSTELLO RANIERI (FPRA) WRP KART / MINI

GRADUADOS A - ANDRE NICASTRO (FADF) D RACING / TONY KART

GRADUADOS B - LUCAS DA SILVA MENDES (FAEMT) SKM RACING / TONY KART

F4 SÊNIOR - RODRIGO TAVARES DANTAS (FASP) SABIA RACING / THUNDER

