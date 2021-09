Speed Park e CBA lançam pacote para kartistas brasileiros inscritos no Mundial

O Speed Park e a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) lançaram nesta sexta-feira um pacote de incentivo para os pilotos brasileiros que se inscreverem no FIA Karting World Championship OK/OK Junior, que será disputado de 2 a 5 de dezembro no Kartódromo Speed Park, em Birigui (SP).

Os benefícios são válidos para os primeiros 20 brasileiros inscritos por categoria (OK e OK Junior) para o Mundial de Kart. Para isso, os competidores precisam estar atentos aos prazos da FIA, pois as inscrições terminam, IMPRETERIVELMENTE, às 18:00 (horário de Brasília) do dia 15 de setembro.

O pacote completo de benefícios tem:

5ª ETAPA CIRCUITO PAULISTA (23.10.2021)

Inscrição gratuita

Isenção da taxa de treino (Quinta-feira) = R$ 120,00

Custo para os pilotos: apenas pneu e combustível

OPEN DO MUNDIAL (28.11.2021)

Inscrição gratuita = R$ 1.500,00

Taxa de treino gratuita (26/11/21) = R$ 120,00

Isenção do aluguel da tenda = R$ 1.200,00

CBA bonificará 1 jogo de pneus MG de treino = R$ 1.147,00

Custo para os pilotos: apenas pneu e combustível

CAMPEONATO MUNDIAL

Isenção da taxa de treino livre (Quinta-feira) = R$ 930,00

Voucher Hotel no valor de R$ 4.550,00

Voucher Alimentação no Speed Park = R$ 2.500,00

Isenção do aluguel da tenda = R$ 1.200,00

CBA bonificará 1 jogo de pneus MG de treino = R$ 1.147,00

Uma vaga de estacionamento grátis por piloto inscrito

O pacote de benefícios representa R$ 14.414,00 de economia por piloto, que deve enviar o comprovante da sua inscrição para contato@speedmotorclube.org.br. As reservas de hotel deverão ser feitas através da Fox Travel, agência oficial do Campeonato Mundial de Kart e administradora do pacote de benefícios. Entre em contato com a Fox Travel através do site oficial do Mundial de Kart: https://www.mundialdekart2021.com.br/hospitality

