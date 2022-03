Carregar reprodutor de áudio

O paulista Gabriel Sano, de 12 anos, será o representante do Brasil na edição de 2022 do Troféu Academy da FIA (Federação Internacional de Automobilismo).

Atual campeão Brasileiro de Kart na categoria Júnior Menor, ele foi escolhido pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) levando em consideração os critérios técnicos e desportivos da competição da FIA, repetindo o que já vinha sendo realizado nos últimos anos.

Criado em 2010, o Troféu Academy tem como objetivo revelar novos talentos, reunindo cerca de 50 pilotos do mundo todo, com idades entre 12 e 14 anos e indicados pelas entidades do automobilismo de cada país.

Estrelas da Fórmula 1 atual, como Charles Leclerc, George Russell e Esteban Ocon, já passaram pela competição.

Sano, que iniciou sua carreira no kart com apenas 7 anos, está ansioso com a possibilidade de acelerar com feras de todo o mundo.

“Nunca corri fora do Brasil. Minha expectativa no Troféu Academy é ganhar experiência e conhecimento, já que vou competir com os melhores do mundo”, declarou o piloto, que é natural da cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo.

Em 2022, o Troféu Academy da FIA terá três etapas: 12-15 de maio em Genk, na Bélgica; 16-19 de junho em Cremona, na Itália; e 1-4 de setembro em Le Mans, na França.

Para garantir a igualdade na disputa, todos os equipamentos (chassis, motores e pneus) são idênticos, abrindo espaço para o talento dos pilotos aparecer na pista.

