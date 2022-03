Carregar reprodutor de áudio

Jovem revelação do Brasil no kartismo internacional, Matheus Ferreira foi anunciado como integrante da Academia Alpine de pilotos. A Alpine é a divisão esportiva da Renault e atualmente disputa a Fórmula 1 com os competidores Esteban Ocon e o bicampeão mundial Fernando Alonso.

Com 15 anos, Matheus Ferreira coleciona diversas conquistas no kartismo. Além de ser o atual campeão brasileiro de kart, ele também é vice-campeão europeu CIK-FIA e vice do WSK Super Master Series, dois dos principais campeonatos da atualidade.

Matheus continuará competindo com a equipe Kart Republic na categoria OK, onde estão os principais pilotos da modalidade atualmente. Além do jovem destaque brasileiro, a equipe BWT Alpine F1 baseada em Enstone terá como novos integrantes os pilotos Hadrien David, Abbi Pulling, Nikola Tsolov e Kean Nakamura, em uma nova divisão chamada "Alpine Afiliattes", que a partir de 2022 dá apoio a jovens talentos que estão iniciando seus passos no automobilismo - e mesmo aqueles que ainda não pilotam monopostos e correm de kart, como Matheus.

"Estou muito orgulhoso e agradecido em receber o convite para integrar uma Academia de Pilotos tão renomada como a da Alpine Affiliates e tenho certeza de que será um marco em minha carreira. É a primeira vez que eles entram no kart apoiando jovens talentos e isso só aumenta nossa responsabilidade para trazer resultados ainda melhores", diz Ferreira, que tem a carreira gerenciada por Gastão Fráguas.

"Este é um marco na carreira do Matheus e estamos muito contentes a recompensa de um trabalho profissional que fazemos com ele desde sua chegada à Europa, onde ele conquistou resultados expressivos que certamente chamaram a atenção de um programa tão renomado como o da Alpine. Agora é seguir trabalhando bastante para que a gente tenha mais um representante do Brasil subindo de categoria a cada ano rumo à F1", diz Fráguas.

O programa de jovens pilotos da Alpine oferecerá apoio profissional em uma etapa crucial de suas carreiras, incluindo, mas não se limitando a, aconselhamento profissional, treinamentos físicos e mentais, orientações, além de treinamentos de relações públicas e muito mais.

Os jovens competidores também terão a oportunidade de utilizar as instalações de primeiro mundo oferecidas na sede da Academia Alpine em Enstone. Esta nova divisão do projeto, com pilotos no kart, será liderada por Mia Sharizman, diretor da Alpine Sport Academy e do Diretor de Projetos de Expansão Davide Brivio.

