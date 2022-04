Carregar reprodutor de áudio

O kartista russo Artem Severiukhin é alvo de uma investigação da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) devido a uma saudação nazista feita no último final de semana, no pódio do Campeonato Europeu de Kart, realizado no Circuito de Portimão, em Portugal.

O piloto, que participou com uma licença italiana para contornar a proibição contra pilotos russos, triunfou na final da primeira etapa do campeonato. Mas, durante a cerimônia do pódio, enquanto o hino italiano era tocado, Severiukhin foi visto batendo no coração e fazendo um gesto tradicionalmente relacionado ao Nazismo, enquanto ria.

O vídeo do incidente circula nas redes sociais desde ontem e, em meio ao contexto da invasão russa na Ucrânia, vem sendo alvo de diversas críticas. Veja abaixo o momento.

Na manhã desta segunda-feira (11), a FIA anunciou que se envolveria no caso, lançando uma investigação formal sobre o piloto.

“A Federação Internacional de Automobilismo confirma que lançou uma investigação imediata sobre a conduta inaceitável do Sr. Artem Sevuriukhin que ocorreu durante a cerimônia do pódio da categoria OK na primeira etapa do Campeonato Europeu de Kart da FIA 2022 no Kartódromo Internacional do Algarve em Portugal”.

“A FIA comunicará brevemente sobre os próximos passos que serão tomados neste caso”.

Severiukhin negou que fez uma saudação nazista, insistindo que simplesmente estava celebrando a vitória com seus amigos e familiares, que estavam presentes no pódio.

“Quero me pronunciar sobre a situação de ontem no pódio”, disse o kartista em um comunicado oficial divulgado por autoridades russas.

“Eu venci a etapa do Campeonato Europeu e estava muito feliz. Sou da Rússia. Agradeci minha equipe e familiares da Rússia. Alguém viu um gesto ruim em minhas ações, mas não é. Apenas agradeci a eles. Sou russo, sou da Rússia e apoio meu país”.

A equipe de Severiukhin no kart, a Ward Karting, tomou ações imediatas em respostas às suas ações, com planos de encerrar o contrato com o piloto. Em um comunicdo divulgado no Instagram, a marca deixou clara sua insatisfação com o jovem.

“A Ward Racing condena as ações pessoais do piloto Artem Severiukhin durante a cerimônia de premiação em 10 de abril de 2022 do modo mais forte possível, considerando uma manifestação de conduta antidesportiva, uma violação inaceitável dos códigos éticos e morais”.

“Com este comunicado, a Ward Racing expressa sua opinião, além da opinião de todos os atletas e funcionários da equipe Ward Racing. Com base nessas considerações, a Ward Racing não vê possibilidade na contínua cooperação com Artem Severiukhin, e procederá com o encerramento de seu contrato”.

A Federação Russa de Automobilismo, em um comunicado divulgado nesta segunda, diz que também está investigando o caso, e que examinará os detalhes sobre o que aconteceu.

"A Federação Russa de Automobilismo está esclarecendo as circunstâncias do incidente e o ato do atleta, e também está analisando os comentários das partes envolvidas. A Federação informa que Artem Severiukhin foi dispensado pela FRA e competiu no Europeu de Kart sob uma licença italiana, sendo esse o motivo para a presença da bandeira italiana e o hino italiano no pódio".

"Também informamos que consideramos inaceitável qualquer manifestação de fascismo e Nazismo, mesmo acidentais, no automobilismo russo e entre atletas russos".

No mês passado, o atleta Ivan Kuliak usou uma logo “Z”, que se tornou um símbolo dos esforços russos na guerra, durante uma cerimônia de premiação na Copa do Mundo de Ginástica em Doha.

Suas ações são alvo de uma investigação da Federação Internacional de Ginástica, e o atleta pode ser banido das competições.

Rádio revela superioridade de Leclerc no GP da Austrália com Ferrari

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - PÓDIO: Leclerc passeia, Verstappen quebra e Russell é pódio na Austrália

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: