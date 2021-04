Destaque no WSK em 2021, o jovem Matheus Ferreira conquistou a pole position na tomada de tempo da categoria OK Júnior nesta sexta-feira (09) em Lonato, na Itália. Correndo na etapa de abertura do WSK Euro Series, o piloto brasiliense também venceu uma bateria classificatória e acredita em um bom resultado neste final de semana.

“Estou muito feliz com os resultados que conquistamos hoje. Conquistar a pole e ainda vencer uma bateria entre tantos pilotos de qualidade é realmente uma prova do nosso bom trabalho neste ano. O objetivo é levar mais um resultado bom neste final de semana e vamos trabalhar para ter uma boa posição de largada nas Finais no domingo. Vamos com tudo”, disse Matheus, que cravou sua melhor volta nesta sexta-feira em 47s562.

Ferreira corre na Europa desde 2019 e tem sido um dos grandes destaques do kartismo brasileiro em torneios como o WSK, Europeu de Kart e Mundial de Kart, no qual foi o único brasileiro a correr na Final da categoria OK Júnior em 2020.

Mesmo com uma temporada prejudicada por conta da pandemia no ano passado, o brasiliense chegou com tudo em 2021 e já conquistou dois pódios consecutivos no WSK Super Master Series, em Adria e La Conca, respectivamente. Agora em busca de sua primeira vitória na categoria OK Júnior, Matheus valoriza o trabalho realizado nesta temporada.

“Estamos nos preparando bem e isso tem feito toda a diferença. Estou evoluindo mais a cada dia na pilotagem e com um bom acerto do kart podemos brigar pela vitória aqui no WSK. Vamos em busca de pódios e vitórias neste ano aqui na Europa”, completa Matheus.

A etapa de abertura do WSK Euro Series definirá os campeões de todas as categorias neste domingo (11), quando as Pré-Finais da OK Júnior serão disputadas às 07h40 (horário de Brasília) e a Final terá largada às 10h55.

