Faltou uma posição para Rafa Câmara sair mais uma vez com um troféu nos eventos de primeira linha do kartismo mundial. Mas o quarto lugar conquistado na abertura da WSK Euro Series em Lonato foi coroado por uma formidável jornada de recuperação do piloto da Oak Racing Team (ORT).

Depois de classificar a máquina #202 preparada pela Kart Republic com o quarto melhor tempo no quali, o pernambucano de 15 anos de idade enfrentou contratempos em duas das três primeiras preliminares.

Na primeira corrida, o vice-campeão mundial de 2019 largou em segundo, acabou caindo para quarto durante a bateria, se recuperou e recebeu a quadriculada em primeiro. Mas os comissários avaliaram que houve queima de largada e impuseram 10s de penalidade, derrubando o piloto ORT para 12º lugar.

Na segunda corrida um problema mecânico na quinta volta obrigou Rafa a abandonar. Com o kart funcionando normalmente, ele terminou em segundo lugar a terceira preliminar.

Mas terminou apenas em 19º lugar depois da fase classificatória, encerrada no sábado.

O domingo amanheceu com muita chuva e temperatura de 9ºC. A pré-final A da classe OK abria a jornada decisiva e muitos concorrentes tiveram dificuldade em manter seus karts na pista –houve rodadas inclusive na volta de apresentação.

Largando no meio do grid e com precárias condições de visibilidade, o brasileiro saltou de décimo para quinto em uma volta e meia. Depois, com o kart mais rápido da pista naquelas condições, buscou o quarto e o terceiro. Recebeu a bandeirada em P3, assegurando o quinto lugar na final.

A prova decisiva aconteceu ainda sob pista molhada, mas sem a mesma chuva forte da manhã. O bicampeão brasileiro saltou para quarto lugar na primeira volta. Na terceira passagem, foi ultrapassado, mas recuperou a posição na volta 7 e, com o mesmo ritmo dos ponteiros, conduziu o kart #202 até a bandeirada.

“Foi uma etapa de altos e baixos e conseguimos uma boa recuperação. Conseguimos ser competitivos tanto no seco quanto no molhado. Fico contente pelo que conseguimos em termos de performance aqui em Lonato e sei que estamos no caminho para disputar nesta mesma pista o título do Super Masters Series”

Com o quarto lugar na abertura do WSK Euro Series, Rafa Câmara permanece como o único piloto, entre os mais de 60 competidores regulares da classe OK, a terminar todos os eventos de 2021 no top 5. Ele abriu a temporada com o título no WSK Champions Cup e, depois de três etapas do WSK Super Masters Series, lidera o campeonato. A quarta e última reunião deste evento acontece novamente em Lonato, em duas semanas.

A temporada 2021 é a terceira do vice-campeão mundial de 2019 totalmente dedicado ao kart na Europa. Além da disputa dos principais eventos naquele continente, Rafa Câmara tem como prioridade o Campeonato Mundial de Kart, que pela primeira vez na história acontecerá no Brasil. O principal evento do planeta será realizado na última semana de outubro, na pista de Birigui (SP), no mesmo traçado onde o pernambucano de 15 anos de idade levantou seu bicampeonato brasileiro no último mês de dezembro, em sua estreia como representante da ORT.

WSK Euro Series 2021 – Etapa 1 (top5):

Arvid Lindblad (GBR) Ugo Ugochukwu (EUA) Luigi Coluccio (ITA) Rafael Câmara (BRA) Cristian Berduca (ITA)

WSK Euro Series 2021 – Campeonato:

Arvid Lindblad (GBR) 111 pontos Luigi Coluccio (ITA) 80 Ugo Ugochukwu (EUA) 79 Rafael Câmara (BRA) 40 Joseph Turney (GBR) 38

