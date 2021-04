A AMK Velocidade e a FS Management, comandada pelo piloto Augusto Farfus e o empresário Maurício Slaviero, acabam de anunciar uma parceria inovadora, oferecendo soluções integradas com o propósito de tornar “sustentável” o início ou desenvolvimento da carreira de pilotos nas principais categorias do automobilismo nacional e internacional.

Com nomes já consolidados em seus respectivos segmentos de atuação - Logística / Coaching Técnico / Gestão Estratégica –, a parceria conta com sinergia para oferecer soluções com visão 360º.

Além de um Planejamento Logístico completo, serviços de Gestão Esportiva e Planejamento de Carreira & Racing Services na Europa em diversas categorias, o objetivo é traçar um sólido plano de carreira de médio e longo prazo, otimizando e captando investimentos e/ou patrocinadores e acesso a categorias /equipes profissionais no Kart, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, Turismo, GT3, entre outras.

“Cuidamos da logística de vários pilotos e percebemos a oportunidade de oferecer também um planejamento integrando a parte esportiva e gestão de carreira. Este já era um desejo antigo da AMK que se torna realidade ao unirmos expertises com o Augusto e o Mauricio, criando um projeto inovador no mercado”, destacou Edgar Efeiche, diretor da AMK Velocidade, unidade de negócios Motorsport da AMK Viagens.

A empresa atua há mais de 15 anos no mercado e é especializada em viagens para Corridas Mundiais e Driving Experiences, Ações de Incentivo / Relacionamento e Logística Integrada para Pilotos, Categorias e Equipes de Competição.

Piloto de grande destaque no cenário internacional, especialmente nas categorias de turismo como DTM, FIA WEC, IMSA, entre outras, Farfus também ressaltou o ineditismo do projeto.

“Como piloto, sempre senti falta de ter uma estrutura capacitada, organizada e acima de tudo visando cuidar da carreira do piloto de forma totalmente integrada. Juntos queremos oferecer um serviço jamais visto, levando o piloto do kart até a profissionalização no automobilismo nacional ou internacional”, comentou o piloto.

Empresário com atuação nas principais categorias do Brasil e Europa, Slaviero também terá importante papel junto às equipes e campeonatos.

“Conheço o Augusto há muitos anos e já há algum tempo pensamos em unir nossas experiências e relacionamentos para criar a FS Management, com objetivo de assessorar pilotos brasileiros no exterior em várias categorias. Agora acredito que seja o momento ideal, especialmente por podermos ter também a parceria do Edgar da AMK, complementando nossos serviços, disponibilizando aos pilotos também toda a estrutura no Brasil”, finalizou o empresário.

As atividades serão compostas dos seguintes serviços, que poderão ser contratados por módulo ou de maneira global:

1. Elaboração e gestão de budget logístico completo da temporada para otimização e redução de custos, tanto aos pilotos quanto patrocinadores;

2. Driver Coaching & Racing Services dando acesso e promovendo o apoio do piloto desde o kart até as categorias principais (Treinos, Coach, Relacionamento com Equipe/Fábricas);

3. Assessoria de Comunicação / Gestão de Redes Sociais e Criação de Identidade Visual;

4. Auxílio nos processos de emissão de vistos profissionais / autorizações e licenças internacionais.

