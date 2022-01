Carregar reprodutor de áudio

O kart #301 da Car Racing/AmericaNet venceu neste domingo (30) a 25ª edição das 500 Milhas de Kart, prova que pela primeira vez foi disputada no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos. O time, que contou com Rafael Reis, Leonardo Reis, Leandro Reis, Rubens Barrichello, Eduardo Barrichello e Fernando Barrichello mostrou força a partir da segunda metade da prova, tomando a liderança para seguir para a vitória.

O time da família Reis alcançou ainda o tricampeonato consecutivo. Mais do que isso, a Car Racing/AmericaNet chegou ao quarto triunfo nos últimos cinco anos. O resultado foi ainda mais especial para Rubens Barrichello, que alcançou sua 11ª vitória na mais importante prova do kartismo nacional, a primeira correndo ao lado dos filhos, Dudu e Fernando Barrichello.

A segunda posição ficou com o kart número 70 da Massoni/Eleven/Conceito, de Kleber Eletric, Bruno Monteles, Felipe Massoni, Renzo Zambolini e Frederico Capraro, que completaram a metade da corrida na liderança, terminando uma volta atrás dos vencedores. A Sabiá Racing/RXM 118/Bomix, de Raphael Xavier e André Rosário, completou o grupo dos três melhores com o kart #118.

A quarta colocação ficou com Giuliano Raucci, Erick Lutum, Nelson Neto, Antonella Bassani, Pedro Clerot e Lucca Zucchini, sexteto que correu com o kart #2 da MFS Racing/CF Bank/Pneus Best. A Car Racing/AmericaNet ainda viu Alberto Cattucci, Lucas Souza, Felipe Giaffone, Nicolas Giaffone, Tito Giaffone e Leandro Reis completarem o grupo dos cinco primeiros.

Resultado final das 500 Milhas de Kart (top-5):

1º (301) Car Racing/AmericaNet - 364 voltas

2º (70) Massoni/Eleven/Conceito - a 1 volta

3º (118) Sabiá Racing/RXM 118/Bomix - a 2 voltas

4º (2) MFS Racing/CF Bank/Pneus Best - a 2 voltas

5º (319) Car Racing/AmericaNet - a 3 voltas

