A Alpine completou as 24 Horas de Le Mans na quinta colocação entre os competidores da Hypercar. O time, que conta com André Negrão e os franceses Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere, conseguiu superar os problemas enfrentados ao longo da maratona de um dia inteiro, encerrada neste domingo em La Sarthe, para terminar a prova e marcar pontos importantes no Mundial de Endurance (WEC). A equipe do brasileiro segue na liderança do campeonato.

O time francês se manteve na volta do líder até o início da quarta hora de corrida, quando problemas de transmissão obrigaram a visitar os boxes e ir para a garagem por duas vezes. A partir daí, o objetivo da equipe foi completar a prova mais tradicional do endurance mundial para somar pontos, visando o campeonato.

“A gente entrou na prova pensando na vitória, mas os problemas no câmbio mudaram tudo”, disse Negrão. “A partir deles nossa meta foi apenas completar a corrida. Nisso tivemos êxito e conseguimos pontuar, o que é importante para a sequência da temporada do WEC. Vamos para a próxima, sempre pensando em batalhar com os Toyota pelo título da temporada”, completou Negrão.

A temporada do WEC terá prosseguimento no dia 10 de julho, com as 6 Horas de Monza.

