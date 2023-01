À espera da F1, Andretti também mira entrada no WEC e em Le Mans

Carregar reprodutor de áudio

Michael Andretti segue em busca de uma franca expansão da presença da equipe de sua família no mundo do esporte a motor. Presentes na Indy, Fórmula E, Extreme E, Supercars e mais, o time americano quer ir além, e enquanto a Fórmula 1 segue sendo o maior sonho, a Andretti mira também outro Campeonato Mundial da FIA: o de Endurance (WEC).

Recentemente, a Andretti Autosport revelou uma expansão de sua parceria com a Wayne Taylor Racing na IMSA, usando Acuras, para dois carros no próximo ano, e esse projeto pretende ir além, tendo como objetivo principal o WEC e as 24 Horas de Le Mans.

A equipe atual da Taylor possui um único GTP Acura ARX-06 na IMSA, com o outro carro da marca sendo da Meyer Shank Racing. Marca de luxo da Honda, a Acura não demonstra interesse em correr fora dos EUA, então qualquer tentativa seria feita com o LMDh da Oreca com o nome da Honda.

Quando questionado se gostaria de correr em Le Mans, Andretti disse: "100%. Esse é o objetivo para nós. Com os novos parceiros que temos na Andretti Global, nosso objetivo é estar em todos os principais eventos esportivos do mundo e, obviamente, Le Mans é um dos maiores".

"Esse é o momento perfeito para nos envolvemos, e não há melhor modo de fazer isso do que com uma equipe como a Wayne Taylor Racing. É um desses casamentos perfeitos, e mal podemos esperar por manter e crescer esse relacionamento, será uma das bases das nossas participações".

#10 Konica Minolta Acura ARX-06 Acura ARX-06: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Louis Deletraz, Brendon Hartley Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

A Andretti mira uma entrada na F1 em parceria com a Cadillac, marca da General Motors, nos próximos anos, possivelmente com um motor inicialmente Honda. A presença no WEC e na IMSA seguiria paralelamente.

"Não é segredo para ninguém. Teremos uma base na Europa e já temos uma que está sendo montada, mas essa será maior, e um dos objetivos é termos uma equipe de WEC trabalhando por lá nos próximos anos".

"A Andretti traz tudo: um grande nome, uma grande sede, ótimos parceiros, sucesso", disse Taylor. "Eles são tão apaixonados e focados sobre carros de corrida quanto nós. Vamos elevar isso. É algo que não é bom somente para Michael e eu, é bom para nossos parceiros, patrocinadores, todos, porque vamos elevar a barra do jogo rapidamente".

