Pietro Fittipaldi conseguiu levar o protótipo da InterEuropol ao final das 24 Horas de Le Mans, prova disputada no último final de semana, no circuito de La Sarthe, na França. O brasileiro, que correu ao lado de David Heinemeier-Hansson e Fabio Scherer, conduziu o Oreca 07-Gibson número 43 por quase nove horas, e foi o responsável por marcar a melhor volta do trio, com quem já disputa o ELMS.

Depois de largar da 24ª posição, o time escalou o pelotão e, com Pietro ao volante, chegou a ocupar o sétimo posto ainda nas horas iniciais. Um problema de motor, contornado pela InterEuropol após um trabalho no veículo, relegou a trinca a terminar a corrida com a 14ª posição entre 27 competidores. O brasileiro se mostrou satisfeito por completar a corrida.

“Estou muito feliz por ter participado das 24 Horas de Le Mans pela primeira vez”, disse Pietro. “É realmente uma experiência única e estou muito feliz por ter vivenciado mais essa corrida”, disse ele, que adiciona a prova francesa ao currículo, que já tem duas largadas na Fórmula 1 e uma participação nas 500 Milhas de Indianápolis, a mais importante corrida do monoposto americano.

“O resultado não foi o ideal pois tivemos um problema no motor que acabou com a nossa corrida, mas, mesmo assim, estou muito orgulhoso do trabalho que eu e minha equipe fizemos e gostaria de agradecer a todos pela torcida.", completou Pietro, que tem os patrocínios de Banco do Brasil, Claro, Snapdragon, Baterias Moura, Gate.io, Fantom, Stake, Hyper X, Kingston, Furia e PLGG.

Após a participação em Le Mans, Pietro Fittipaldi volta suas atenções ao ELMS. No próximo dia 3 de julho será disputada às 4 Horas de Hungaroring, circuito localizado em Mogyorod, na Hungria.

