Já virou tradição na MotoGP os pilotos fazerem suas apostas nos campeões da temporada que está para começar. Em 2022 não foi diferente e os principais nomes da maior categoria sobre duas rodas do mundo foram indagados mais uma vez para darem suas previsões.

Entre apostas bastante diversificadas, uma delas chamou a atenção. Maverick Viñales, hoje na Aprilia, apostou em Diogo Moreira como futuro campeão da Moto3.

O brasileiro da KTM faz sua estreia na categoria que é uma das principais vias de acesso à MotoGP e sairá da 21ª posição na etapa de Losail neste domingo.

