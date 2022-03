Moto3: Brasileiro Diogo Moreira estreia com 6º lugar em Losail

Carregar reprodutor de áudio

A temporada de 2022 da Moto3 teve início neste domingo (06) com a etapa de Losail, no Catar. A vitória ficou com Andrea Migno, que encerrou uma seca de mais quatro anos sem triunfos, desde a etapa de Mugello em 2017. Sergio Garcia e Kaito Toba completaram o pódio.

O estreante brasileiro Diogo Moreira, que foi cotado para o título da Moto3 por Maverick Viñales nesta semana, terminou na sexta posição, após ter iniciado a corrida em 18º. O piloto da MT Helmets KTM ficou à frente em quase meio segundo de um dos favoritos, Dennis Foggia, punido antes mesmo da largada por conduta irresponsável no treino de classificação deste sábado.

A próxima etapa da Moto3 acontece no dia 20 de março, na Indonésia.

Resultado