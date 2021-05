A morte de Jason Dupasquier, jovem suíço de apenas 19 anos, repercutiu pelo mundo do esporte a motor neste domingo (30) com pilotos e equipes de diversas categorias prestando homenagens ao talento da Moto3.

No sábado (29), Dupasquier se envolveu em um gravíssimo acidente durante a classificação da Moto3 em Mugello e rapidamente foi encaminhado ao hospital, mas o suíço não resistiu à extensão de seus ferimentos, falecendo na manhã deste domingo.

A morte de Dupasquier foi confirmada pouco antes da prova da Moto2, enquanto a sua categoria, a Moto3, já havia corrido minutos antes. O paddock da MotoGP prestou diversas homenagens ao piloto, com um minuto de silêncio antes da largada da categoria rainha.

Vencedor do GP da Itália em Mugello, o líder da MotoGP, Fabio Quartararo, disse após a prova que foi um dia muito difícil, dedicando o triunfo a Dupasquier.

"É um dia muito, muito estranho. Honestamente, tive muitas emoções antes da largada. Me emociono rapidamente em qualquer condição, então, durante aquele um minuto de silêncio antes da largada foi muito difícil, e pensava em Jason cada vez que passava pela curva nove".

Assim que desceu da moto, Quartararo exibiu também uma bandeira da Suíça no parque fechado: "Essa é para ele".

Tricampeão da MotoGP, Jorge Lorenzo, além das equipes oficiais da Honda e da Yamaha também prestaram suas homenagens a Dupasquier nas redes sociais: "Pilote em paz Jason"

A morte de Dupasquier também rendeu homenagens no mundo da F1. Charles Leclerc, que havia postado uma foto do suíço ontem desejando sua melhora, se manifestou neste domingo.

Outro piloto que publicou uma mensagem foi George Russell: "O esporte a motor pode ser muito cruel. Pensando na família e nos amigos de Jason Dupasquier e em todos no paddock da MotoGP. Pilote em paz Jason".

Entre as equipes da F1, tivemos também manifestações de Aston Martin, Alfa Romeo, Haas e mais.

Eric Granado, piloto brasileiro que compete com o paddock da MotoGP na MotoE, disse que "guardaremos para sempre" o sorriso de Dupasquier: "Descanse em paz Jason... Guardaremos para sempre este seu sorriso... O mundo das duas rodas está de luto. Toda a força para sua família e amigos".

