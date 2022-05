Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP visita Le Mans neste fim de semana para mais uma edição do GP da França, sétima etapa da temporada 2022, marcando a conclusão do primeiro terço deste campeonato, que prevê 21 corridas. O atual campeão, Fabio Quartararo, vai em busca de sua primeira vitória em casa para se manter à frente de Aleix Espargaró na luta pelo bicampeonato.

Após uma etapa movimentada em Jerez, a briga pela liderança se fechou em torno de Quartararo e Espargaró, com 89 pontos para o francês contra 82 do espanhol. Mas com muita temporada ainda pela frente, a disputa pelo título segue bem aberta, com Enea Bastianini e Álex Rins empatados na sequência com 69 e Francesco Bagnaia e Joan Mir também empatados, com 56.

Vale destacar que, apesar da prova ser em Le Mans, a MotoGP não corre no mesmo traçado das 24 Horas, utilizando na verdade do Circuito Bugatti, uma versão reduzida de La Sarthe, que mantém a reta principal e as primeiras e últimas curvas.

A Moto3 também marca presença neste fim de semana em Le Mans, com o brasileiro Diogo Moreira no grid. Após mais uma décima posição em Jerez, Moreira chega a 32 pontos e ocupa a 11ª posição na classificação, um pouco distante do líder Sergio García, com 103.

Outra categoria que estará no grid francês é a MotoE, que traz Eric Granado em grande momento. O brasileiro dominou a rodada dupla de Jerez, vencendo com autoridade as duas corridas e abrindo uma boa vantagem na liderança. Granado tem 50 pontos contra 33 do segundo colocado, o atual vice-campeão Dominique Aegerter. Assim como na Espanha, a MotoE realiza uma rodada dupla em Le Mans.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h55 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 09h10 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 04h55 Star+ Treino Livre 4 Sábado 08h30 ESPN 4 e Star+ Classificação Sábado 09h10 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 09h ESPN 4 e Star+

Horários da Moto2, Moto3 e MotoE:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h55 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h10 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 05h55 Star+ Classificação Sábado 10h10 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 07h20 ESPN 4 e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 04h Star+ Classificação Sábado 07h35 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 06h ESPN 4 e Star+ MotoE Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-Feira 03h25 Star+ Treino Livre 2 Sexta-Feira 07h35 Star+ Classificação Sexta-Feira 11h50 ESPN 4 e Star+ Corrida 1 Sábado 11h25 ESPN 4 e Star+ Corrida 2 Domingo 10h30 ESPN 4 e Star+

