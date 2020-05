Giacomo Agostini acendeu o pavio no início de maio em uma entrevista no jornal italiano Gazzetta dello Sport, na qual duvidava do nível de Jorge Lorenzo se decidisse voltar à competição após sua retirada, iniciando uma guerra declaratória entre os campeões da MotoGP, que, somados, conquistaram 20 títulos entre as diferentes classes do mundial, com 15 para o italiano e 5 para o espanhol.

“Bem, para mim, Lorenzo é um risco. É a segunda vez que ele não consegue alcançar resultados, depois de sua passagem pela Ducati e Honda. Repito: motos são motos, um piloto de nível corre bem", afirmou.

Lorenzo não titubeou e respondeu com força em um comentário nas redes sociais no dia de seu 33º aniversário.

"Devo dinheiro a este homem ou algo assim? Fracassei na Ducati... olha como é bom. Como é fácil falar quando você não anda de moto há 50 anos", disse ele.

Agostini não parou por aí e voltou a responder ao tricampeão de MotoGP: "A verdade dói. Não preciso lamber os pés de ninguém e, como sempre parabenizo Lorenzo por fazer grandes coisas, sou livre para criticá-lo quando ele falhar. Infelizmente, Lorenzo não fez o que era esperado dele na Ducati."

A relação entre eles, que no passado era muito cordial, agora parece longe de ser redirecionada e Lorenzo respondeu com força, dedicando uma extensa publicação no Instagram.

"Espero que, um dia, não tenha que lidar com as novas gerações de maneira fossilizado nas lembranças das minhas vitórias, comparando o futuro com o meu passado e dizendo: 'no meu tempo...' Eu acho que o que o Sr. Giacomo Agostini deve entender é que cada época do motociclismo tem sua história, cada campeão tem sua importância no contexto em que viveu, tanto em termos de rivais quanto de tecnologia.”

“Por exemplo, embora na década de 1960 você rodasse em circuitos com um nível de segurança muito baixo, muitas vezes a diferença entre as motos mais rápidas e as mais lentas era de cerca de 10 segundos. Alguns pilotos desfrutaram de tal vantagem que podiam correr (e vencer) em várias categorias no mesmo ano.”

“Embora a tecnologia já estivesse avançada, ainda estava a anos-luz da atual. Nas últimas décadas, os circuitos e a tecnologia avançaram enormemente. As fábricas buscam qualquer pequena vantagem que as faça vencer seus rivais e muitas das vitórias são alcançadas por alguns milésimos.”

“Quando, após 45 minutos de corrida, um segundo separa o primeiro do quinto, significa que qualquer pequeno detalhe é necessário para obter alguma vantagem e poder vencer. Nesse contexto, detalhes na aerodinâmica, um ajuste no mapa eletrônico ou algumas arestas do tanque se tornam decisivos para esse fim.”

“Por outro lado, quando a diferença é medida em dezenas de segundos, minutos ou até voltas, os pequenos detalhes se tornam insignificantes. E sim, você também pode ficar satisfeito com a ergonomia imperfeita.”

“E isso, querido Giacomo, é uma verdade irrefutável.”

Assim, quando alguém (que conhece as circunstâncias e os fatos) diz que não tive resultados na Ducati, não posso deixar de me surpreender.”

“Com todo o respeito, acho que recorrer a "no meu tempo..." ou ao puro resultadismo para avaliar a capacidade de um campeão da era moderna, me parece uma banalidade", escreveu ele.

GALERIA: Relembre as vitórias de Jorge Lorenzo na MotoGP

Galeria Lista 1- GP de Portugal 2008, Yamaha 1 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 2- GP do Japão 2009, Yamaha 2 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 3- GP da França 2009, Yamaha 3 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 4- GP de Indianápolis 2009, Yamaha 4 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 5- GP de Portugal 2009, Yamaha 5 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 6- GP da Espanha 2010, Yamaha 6 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 7- GP da França 2010, Yamaha 7 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 8- GP da Grã Bretanha 2010, Yamaha 8 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 9- GP da Holanda 2010, Yamaha 9 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 10- GP da Catalunha 2010, Yamaha 10 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 11- GP dos Estados Unidos 2010, Yamaha 11 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 12- GP da República Tcheca 2010, Yamaha 12 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 13- GP de Portugal 2010, Yamaha 13 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 14- GP de Valencia 2010, Yamaha (campeão mundial) 14 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 15- GP da Espanha 2011, Yamaha 15 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 16- GP da Itália 2011, Yamaha 16 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 17- GP de San Marino 2011, Yamaha 17 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 18- GP do Catar 2012, Yamaha 18 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 19- GP da França 2012, Yamaha 19 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 20- GP da Catalunha 2012, Yamaha 20 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 21- GP da Grã Bretanha 2012, Yamaha 21 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 22- GP da Itália 2012, Yamaha 22 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 23- GP de San Marino 2012, Yamaha (Conquistou o Bi com o 2º na Austrália) 23 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 24- GP do Catar 2013, Yamaha 24 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 25- GP da Itália 2013, Yamaha 25 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 26- GP do Catar 2013, Yamaha 26 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 27- GP da Grã Bretanha 2013, Yamaha 27 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 28- GP de San Marino 2013, Yamaha 28 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 29- GP da Austrália 2013, Yamaha 29 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 30- GP do Japão 2013, Yamaha 30 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 31- GP de Valencia 2013, Yamaha 31 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 32- GP de Aragón 2014, Yamaha 32 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 33- GP do Japão 2014, Yamaha 33 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 34- GP da Espanha 2015, Yamaha 34 / 47 Foto de: Bridgestone Corporation 35- GP da França 2015, Yamaha 35 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 36- GP da Itália 2015, Yamaha 36 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 37- GP da Catalunha 2015, Yamaha 37 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 38- GP da República Tcheca 2015, Yamaha 38 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 39- GP de Aragón 2015, Yamaha 39 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 40- GP de Valência 2015, Yamaha (tricampeão mundial) 40 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 41- GP do Catar 2016, Yamaha 41 / 47 Foto de: Michelin Sport 42- GP da França 2016, Yamaha 42 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 43- GP da Itália 2016, Yamaha 43 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 44- GP de Valencia 2016, Yamaha 44 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 45- GP da Itália 2018, Ducati 45 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 46- GP da Catalunha 2018, Ducati 46 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 47- GP da Áustria 2018, Ducati 47 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

