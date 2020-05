Desde a quarta-feira (13), os nove pilotos da MotoGP que moram em Andorra, pequeno país europeu localizado entre a França e a Espanha, podem retomar seus treinamentos com motos.

A reabertura do circuito Andorra-Pas de la Casa foi enquadrado na segunda fase do plano de reabertura gradual elaborado pelas autoridades do Principado, o que permite aos atletas profissionais voltarem a treinar em motos.

Os primeiros a guiar em Andorra foram Álex Rins, da Suzuki, e Tito Rabat, da Avintia, que não hesitaram em abandonar suas casas para correr já no primeiro dia de liberação, apesar da chuva ter atrapalhado um pouco seus planos.

Pol Espargaró, da KTM, também esteve presente no circuito, apesar de ter ficado apenas como espectador, esperando que as condições meteorológicas melhorassem. Na quinta-feira, o companheiro de Rins na Suzuki, Joan Mir, se juntou aos pilotos no circuito.

Um pouco antes de Andorra, a Itália começou seu plano de reabertura, que permitiu que os pilotos profissionais treinassem em circuitos fechados desde o dia 08. Valentino Rossi e Franco Morbidelli aproveitaram a deixa para subir a moto e praticar no Tavullia MotorRanch, pista particular de Rossi, no mesmo dia.

Rossi ainda viajou para andar no circuito de motocross em Fratte, na região de Urbino, para treinar ao lado de outros membros da Academia VR46, enquanto aguardavam a abertura do circuito de Misano, nesta quinta-feira.

Quem ainda terá que esperar mais alguns dias para subir na moto é o atual campeão Marc Márquez e seu irmão e companheiro de Honda, Álex. A região da Catalunha solicitou o início da fase 1 da reabertura. Logo que for possível, a Honda dará ao hexacampeão uma Honda CRF 450, de corridas de terra, para treinar no circuito de Rufea.

Apesar de ter estabelecido sua residência europeia em Andorra, Jack Miller não precisou parar de andar de moto durante a paralisação, já que viajou para a Austrália antes do fechamento das fronteiras.

No entanto, todos os pilotos de fora da Espanha precisarão passar por uma quarentena obrigatória de 14 dias para poder competir no início da temporada da MotoGP, em Jerez no final de julho, segundo decreto do governo espanhol.

GALERIA: Veja imagens dos pilotos da MotoGP treinando em Andorra

Galeria Lista Tito Rabat, Avintia Racing 1 / 10 Foto de: Avintia Racing Tito Rabat, Avintia Racing 2 / 10 Foto de: Avintia Racing Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Tito Rabat, Avintia Racing 3 / 10 Foto de: Avintia Racing Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Tito Rabat, Avintia Racing 4 / 10 Foto de: Avintia Racing Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Tito Rabat, Avintia Racing 5 / 10 Foto de: Avintia Racing Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 6 / 10 Foto de: Avintia Racing Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 7 / 10 Foto de: Avintia Racing Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 8 / 10 Foto de: Avintia Racing Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 9 / 10 Foto de: Avintia Racing Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 10 / 10 Foto de: Avintia Racing

