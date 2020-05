A MotoGP está planejando a volta do campeonato no final de julho com duas provas em Jerez, na Espanha. Mas a Yamaha não queria esperar tanto assim para retomar as atividades com seus pilotos.

A montadora japonesa havia concebido um plano com a máxima discrição para seus pilotos da MotoGP, que consistia na realização de um teste no Red Bull Ring, na Áustria, aproveitando o relaxamento das normas de quarentena no país.

Em colaboração com a equipe YART (Yamaha Austria Racing Team), os diretores de esportes da equipe de fábrica, Massimo Meregalli e da satélite Petronas, Johan Sitgefelt, estavam coordenando a logística para levar, supostamente em voos particulares, seus quatro pilotos da MotoGP ao circuito, que possui um aeródromo conectado.

"Tínhamos tudo pronto", disse Mandy Kainz, chefe da YART, em conversa com o Motorsport.com. "Valentino iria se juntar aos outros pilotos, mas eles não tinham permissão para pousar", acrescentou.

"Escrevi um e-mail para o vice-chanceler e ministro dos esportes Werner Kogler, mas infelizmente não recebi uma resposta. Eles poderiam ter liberado o desembarque. Vamos ver se conseguimos organizá-lo depois", disse Kainz.

Nesse mesmo teste, o piloto holandês da Yamaha no Mundial de Superbike, Michael van der Mark, e outros, como Jonas Folger e Marcel Schrötter foram convidados pois as condições de entrada e saída entre a Alemanha e a Áustria estavam mais relaxadas.

As negociações para organizar o teste envolviam o deslocamento de Andorra dos pilotos Maverick Viñales e Fabio Quartararo, residentes do país. No entanto, as regras locais de confinamento são restritas e essa viagem acabou sendo descartada.

Segundo apurado pelo Motorsport.com, a intenção da Yamaha era reunir os quatro pilotos para dois dias de trabalho a bordo de Yamahas R1, preparadas pela YART, tudo durante a paralisação da MotoGP devido à pandemia da Covid-19.

Graças ao relaxamento das normas de quarentena em alguns países europeus, os pilotos italianos da MotoGP e os residentes de Andorra puderam começar a treinar em circuitos fechados essa semana.

Já os residentes da Espanha, como é o caso dos irmãos Márquez, terão que esperar até a próxima semana, quando a região de Lleida entrará na fase 1 de retomada das atividades.

GALERIA: Veja imagens dos pilotos da MotoGP treinando em Andorra

Galeria Lista Tito Rabat, Avintia Racing 1 / 10 Foto de: Avintia Racing Tito Rabat, Avintia Racing 2 / 10 Foto de: Avintia Racing Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Tito Rabat, Avintia Racing 3 / 10 Foto de: Avintia Racing Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Tito Rabat, Avintia Racing 4 / 10 Foto de: Avintia Racing Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Tito Rabat, Avintia Racing 5 / 10 Foto de: Avintia Racing Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 6 / 10 Foto de: Avintia Racing Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 7 / 10 Foto de: Avintia Racing Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 8 / 10 Foto de: Avintia Racing Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 9 / 10 Foto de: Avintia Racing Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 10 / 10 Foto de: Avintia Racing

VÍDEO: Reginaldo Leme avalia dupla da Ferrari e futuro de Vettel na F1

PODCAST - Interlagos 80 anos: templo do automobilismo ou apenas mais um circuito?

Your browser does not support the audio element.

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.