MotoGP: Aleix Espargaró bate Martín e faz pole no GP da Argentina

No fim da tarde deste sábado, a MotoGP teve a disputa de seu treino de classificação para o GP da Argentina, que teve programação condensada e não contou com a terceira sessão prática em Termas de Río Hondo. E quem ficou com a pole foi o espanhol Aleix Espargaró, da Aprilia.

Ele desbancou o compatriota Jorge Martín, da Pramac-Ducati. A terceira posição ficou com o italiano Luca Marini, da VR46 Racing Team, outra equipe afiliada à tradicionalíssima fabricante de motocicletas da Itália.

O treino

Apesar da alteração no fim de semana em função de problemas logísticos, a qualificação aconteceu como de praxe, contando com a disputa do Q1 para os pilotos que ficaram fora do top 10 na combinação dos tempos dos primeiros treinos livres. Abaixo, a lista de quem precisou correr o Q1:

Nesta primeira parte da classificação, apenas os dois mais rápidos conquistam o direito de avançar ao Q2 e brigar pela pole position. Os 'felizardos' foram Pol Espargaró, espanhol da Honda, e Takaaki Nakagami, japonês da Honda LCR. Abaixo, a lista dos eliminados e suas posições de largada:

Entre os que 'pararam' no Q1, o italiano Enea Bastianini, líder da temporada 2022 (veja a tabela clicando aqui), além de seu compatriota Francesco Bagnaia e do português Miguel Oliveira. Com isso, além de Espargaró e Nakagami, foram ao Q2 os pilotos do top 10 a seguir:

Q2

A segunda e última parte da classificação começou agitada, com direito a queda de Jack Miller, australiano da equipe Ducati oficial de fábrica. Assista ao momento do incidente no vídeo do tweet abaixo:

